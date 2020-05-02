連假第2天湧人潮 桃園這5處景點下午同時亮「黃燈」
今天是51連假第2天，由於天氣不錯，許多人把握好天氣相約到戶外景點出遊，桃園市政府啟動16處景點的人流警示燈號，今天中午過後陸續有5處景點亮起警示「黃燈」，分別為大溪老街、三坑老街、永安漁港、角板山與拉拉山，也是燈號自上月25日啟用以來，同時最多燈號亮起的1次，已請現場人員加強人流與車輛管制，避免群聚風險。
桃園市觀光旅遊局長楊勝評說，桃園版的人流警示燈號可查看16處轄內景點人流狀況，依據人流現況每半小時調整燈號，有黃綠紅三種燈號，昨天51連假第1天，最多曾3處景點亮起黃燈，分別為角板山、虎頭山與大溪老街，今天第2天，景點人潮比昨天要多，今天觀察到在中午以後，有5處景點同時亮起黃燈，人流約在50%到60%間。
楊勝評說，這5處景點從今天中午過後將接力亮起黃燈，截至下午3點40分仍維持黃燈，觀旅局已經會同相關單位啟動現場人流與車流管制，包含停車場一出才能一進，並加強防疫措施宣導等，依經驗下午3點是人流高峰，預估晚一點應會慢慢減緩。
市府觀旅局指出，市民可透過桃園智慧遊APP或桃園觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/AlertOfCrowds，查詢「景點人潮警示燈號」，包含大溪老街、石門水庫、虎頭山風景區、觀音蓮花園休閒園區、觀音濱海遊憩區、竹圍漁港、永安漁港、新屋綠色廊道、月眉休閒農業園區、三坑老街、慈湖、角板山、優霞雲瀑布、小烏來風景區、羅浮、拉拉山等16處景點的人流現況，另也有9處景點的即時影像可線上觀看。
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