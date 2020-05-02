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深耕在地 苗栗縣4優質演藝團隊入選扶植計畫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「新樂舞」推出的舞劇，常結合地方文化特色、環境教育題材，鮮活地在舞台上呈現。本報資料照片
「新樂舞」推出的舞劇，常結合地方文化特色、環境教育題材，鮮活地在舞台上呈現。本報資料照片

苗栗縣今年地方扶植傑出演藝團隊，經專家評審小組審議後，共有4個在地優秀演藝團體中選，分別是音樂類「聯合民族管弦樂團」、舞蹈類「新樂舞舞團」及「傳源文化藝術團」、傳統戲曲類「蕭建平電視木偶劇團」，這些團隊在地方深耕多年，為苗栗注入藝文活力，縣府將依各團隊提出的計畫進行1年的扶植補助。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣扶植地方傑出演藝團隊迄今邁入第12年，多年來參與的演藝團隊逐漸成長茁壯，為縣內文化藝術發展留下重要印記；評審委員表示今年參與徵選的演藝團隊，都展現出強勁的企圖心，在行政管理、藝術創作都提出具前瞻性與開創性規畫，且關注在地文化底蘊，令人感佩。

入選團隊中的聯合民族管弦樂團成立22年，現已是苗栗國樂方面具代表性的團隊，持續在創作與樂團經營上精進，結合跨領域演出，更主動深入社區學校，打造堅實基礎。

新樂舞舞團成立14年，是苗栗專業舞蹈團隊，堅持以在地文化為基底，詳實調查後編創地方特色舞作，且注重教學，培養無數舞蹈專業人才。

傳源文化藝術團成立10年，以泰安鄉司馬限部落為出發地，堅持延續傳統信念，藉由田野調查，體會族人的樸實與生活智慧，將傳統樂舞透過現代舞台元素與技術的運用，編創出專屬作品，維繫現代與傳統的文化脈絡。

蕭建平電視木偶劇團14年前立案，但從民79年起就創團演出，現由第二代蕭智偉為執行主演，致力推廣民俗技藝與傳承偶戲藝術精隨，結合現代科技創造多元演出型態，也積極參與國內外演出，為在地文化發聲。

除了這4團入選地方扶植演藝團隊外，在國家文化藝術基金會辦理的年度獎助專案中，苗栗縣的榮興客家採茶劇團、EX-亞洲劇團也同時入選今年度Taiwan Top團隊，在各面向上備受肯定，樹立苗栗縣演藝團隊的優質典範。

「新樂舞」推出的舞劇，常結合地方文化特色、環境教育題材，鮮活地在舞台上呈現。本報資料照片
「新樂舞」推出的舞劇，常結合地方文化特色、環境教育題材，鮮活地在舞台上呈現。本報資料照片
「新樂舞」推出的舞劇，常結合地方文化特色、環境教育題材，鮮活地在舞台上呈現。本報資料照片
「新樂舞」推出的舞劇，常結合地方文化特色、環境教育題材，鮮活地在舞台上呈現。本報資料照片

苗栗縣 樂團 舞團

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