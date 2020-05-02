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不讓單親再現！楊梅慈輝分校母親節前電子寶寶體驗

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
學生身穿懷孕七個月2800克或10個月4.2公斤的懷孕體驗衣，體驗懷孕24小時，有不少學生哀哀叫著說，「挺著大肚子晚上難以入睡」「上廁所超級不方便」。記者高宇震／攝影
學生身穿懷孕七個月2800克或10個月4.2公斤的懷孕體驗衣，體驗懷孕24小時，有不少學生哀哀叫著說，「挺著大肚子晚上難以入睡」「上廁所超級不方便」。記者高宇震／攝影

桃園市楊梅國中秀才分校每年母親節將至都會舉辦一周護蛋、24小時懷孕體驗、電子寶寶照顧等一系列生命體驗課程。「這也是許多秀才孩子共同的遭遇」，校長江樹嶸表示，就曾碰過許多案例，小爸媽把孩子生下來，父母一方承受不了成家壓力，而離家出走，社會上因此又多了一個單親家庭，校內許多孩子就來自這種家庭，體驗過單親家庭的苦，不希望他們重蹈覆轍。

楊梅國中秀才分校為全台最大慈輝分校，主要招收中輟或有中輟之虞的弱勢孩子。每年母親節前兩個禮拜都會舉辦一系列體驗課程，今年主要舉辦懷孕體驗、電子寶寶照顧等生命體驗課程。

分校主任王淑貞說，母親節恰巧接近國三生的畢業季，校方以寢室為單位，鎖定各寢室各1名戀愛經驗豐富或時常更換男女朋友的畢業生，讓他獨自一人撫養電子寶寶兩周，全校男女宿舍12間，共3隻電子寶寶讓學生輪流體驗當單親爸爸(單親媽媽)，感受為人父母的不自由。

也讓學生身穿懷孕七個月2800克或10個月4.2公斤的懷孕體驗衣，體驗懷孕24小時，王淑貞表示，體驗衣雖然與真實母親懷孕10個月重達9至11公斤仍有差距，但才體驗24小時，就有不少學生哀哀叫著說，「挺著大肚子晚上難以入睡」「上廁所也超級不方便」。

此外，今年也舉辦生命故事的影片欣賞，及有愛大聲說，學生寄信回家以文字傳達對親人的感謝。王淑貞也提及，過去也辦過一周護蛋體驗，模仿媽媽照顧孩子，學生們要保護自己親手繪製的彩繪蛋一周，如果彩繪蛋不幸破掉了，必須寫一份死亡證明書，並把它埋在花園裡，表達對生命的敬重，老師也會說明不同死亡原因所對應的刑法責任。

「弱勢孩子普遍從小缺愛，年紀輕輕就渴望愛情」，王淑貞表示，藉此活動除了讓學生感恩父母養育的辛苦，也提醒學生若有不安全的性行為，一旦不小心懷孕了，除了面臨身體上的不自由，還要承擔龐大的責任。

校方以寢室為單位，鎖定各寢室各1名戀愛經驗豐富或時常更換男女朋友的畢業生，讓他獨自一人撫養電子寶寶兩周，體驗當單親爸爸(單親媽媽)，感受為人父母的不自由。記者高宇震／攝影
校方以寢室為單位，鎖定各寢室各1名戀愛經驗豐富或時常更換男女朋友的畢業生，讓他獨自一人撫養電子寶寶兩周，體驗當單親爸爸(單親媽媽)，感受為人父母的不自由。記者高宇震／攝影

懷孕 母親節

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