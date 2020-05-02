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新竹新國社區打造食物森林 學習檢測水值維護食安

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
社區志工劉玄哲先與專家學習如何使用水質檢測工具箱，以及解讀檢測結果，今天舉辦教學活動，讓社區居民實際動手做。記者陳斯穎／攝影
社區志工劉玄哲先與專家學習如何使用水質檢測工具箱，以及解讀檢測結果，今天舉辦教學活動，讓社區居民實際動手做。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市西區農村的新國社區，被列為績優社區規畫師，3年前打造一座社區食物森林，後來又建置淨化水池系統，並將種出來的新鮮蔬果提供給關懷據點，成為環境教育的示範場域，為了維護食物森林種植蔬果的食安，今年新國社區將重點放在水質檢測與淨化，今天在社區舉辦水質檢測教學活動，讓居民更認識自己的生活環境。

新國社區從2017年開始打造面積約600坪的社區食物森林，不僅種植多樣蔬果，還闢建一座涼亭及生態池，引進布袋蓮、蓮花，養殖魚群，並將菜園公園化，鋪設地磚和石板，方便通行。

2年前社區報名參加社區規畫師，自行提案、設計水質淨化池，利用布袋蓮、蓮花等植物可吸附水中雜質與重金屬及淨化水質的特性，並放置微菌球分解雜質，最後濾出潔淨的水，作為食物森林的灌溉用水，讓社區關懷據點的長輩吃到新鮮健康的蔬果。

今年新國社區將重點放在水質檢測與淨化，購買水質檢測工具箱，由社區志工劉玄哲先與專家學習如何使用，以及解讀檢測結果，再舉辦教學活動，讓居民實際動手做。

劉玄哲說，政府定期會派人檢測水質，但是每次送來的檢測報告，太多專業用語，其實居民都看不懂，因此才萌生了自己動手檢測水質的想法。

水質檢測工具箱可檢測水質分析、重金屬、硬度及濁度四大項，能檢測水中重金屬含量、水中含氧量、PH值等數據，像是PH值色別卡出現綠色就代表是中性、水質電解出現藍色就代表水中可能含有化肥洗滌劑。

劉玄哲說，雖然工具箱檢測的結果不如精密儀器精準，但經過初步檢測、解讀，若發現水質有問題，就能獲得警示，再決定下一步的動作，讓生活環境更安全。

為了維護食物森林種植蔬果的食安，今年新國社區將重點放在水質檢測與淨化，購買水質檢測工具箱。記者陳斯穎／攝影
為了維護食物森林種植蔬果的食安，今年新國社區將重點放在水質檢測與淨化，購買水質檢測工具箱。記者陳斯穎／攝影
新國社區2年前建置水質淨化池，利用布袋蓮、蓮花等植物的特性讓水質逐一過濾沉靜，最後濾出潔淨的水，作為食物森林的灌溉用水。記者陳斯穎／攝影
新國社區2年前建置水質淨化池，利用布袋蓮、蓮花等植物的特性讓水質逐一過濾沉靜，最後濾出潔淨的水，作為食物森林的灌溉用水。記者陳斯穎／攝影
新國社區從2017年開始打造面積約600坪的社區食物森林，不僅種植多樣蔬果，還闢建一座涼亭及生態池，引進布袋蓮、蓮花，養殖魚群。記者陳斯穎／攝影
新國社區從2017年開始打造面積約600坪的社區食物森林，不僅種植多樣蔬果，還闢建一座涼亭及生態池，引進布袋蓮、蓮花，養殖魚群。記者陳斯穎／攝影

水質 新竹 食安

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