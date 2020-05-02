快訊

下周一起入境檢疫處須通報 幼童與慢性病患同住罰15萬

直播／「嘉玲」七連霸失敗！我新增確診3例 皆境外移入

桃園親子館續封館 教玩具5月重新開放外借

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園親子館人員定時替教玩具以酒精消毒，希望家長都能放心。本報資料照
桃園親子館人員定時替教玩具以酒精消毒，希望家長都能放心。本報資料照

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市政府暫停開放轄內14處親子館，原宣布停辦至4月底確定再延長至6月底，不過有不少家長認為，圖書教玩具外借服務應可適度開放，不該隨親子館閉館也跟著暫停服務，市長鄭文燦聽見爸媽心聲，從善如流拍板5月份恢復圖書教玩具外借服務，今天起家長已可上桃園親子服務網「教玩具借閱」區登入預借。

桃園市政府在各區建置親子館，迄今已有14處館舍，隨著新冠肺炎疫情發展，親子館加強各項防疫措施，但入館人潮持續銳減，市府也在3月份宣布自3月23日起暫停開放入館，包含教玩具外借也暫緩，此禁令實施至4月底，市府日前確定延長至6月底。

親子館封館，原本圖書教玩具外借服務也喊卡，有媽媽向鄭文燦反映，雖然疫情期間不能到親子館遊戲，但希望能恢復教玩具外界服務，方便家長陪伴孩子在家裡使用各式教玩具，且親子館人員仍照常上班，一樣能協助做好教玩具消毒，提供外借服務。

鄭文燦認同家長看法，也拍板5月份恢復圖書教玩具外借服務，各親子館近日也紛紛貼出公告，表示將於5月份恢復每周三、六的正常借閱服務，從5月起家長已可開始線上預借，並依據各館規定的指定時間讓家長現場領取及歸還，各館也提醒家長，防疫期間，入館借還教玩具之民眾請一定要配戴口罩，並配合工作人員量體溫及消毒。

親子 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

悶壞了！桃園虎頭山風景區湧烤肉、踏青人潮

長照開放探視醫院要跟進？鄭文燦：這部分先不超前

中職／連六天0確診案例 可望逐步開放球迷進場

桃園原民紓困 將製摺頁發送家戶

相關新聞

大溪老街人潮僅連假首日一半 店家：人潮滿滿只是假象

五一連假第二天，桃園市大溪老街遊客數正常，交通部的1968 App及桃園市府人流警示燈號截至早上11點，皆顯示人潮安全的...

疫情衝擊快斷炊 竹縣寧園安養院急需援手

受新冠肺炎影響，各行各業業績下滑，社福機構募款金額也不理想，新竹縣的寧園安養院照顧228名失智、臥床及慢性精神疾病者，但...

悶壞了！桃園虎頭山風景區湧烤肉、踏青人潮

今天是51勞動節連假第2天，桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，桃園市政府也在連假期間啟動人流管制與警示燈...

長照開放探視醫院要跟進？鄭文燦：這部分先不超前

中央流行疫情指揮中心昨宣布有條件開放長照機構探視，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議，衛生局建議因母親節將至，是否下周六、...

好學橘／警官追夢 2年攻下百座百岳

新竹市警官彭武賢年過5旬開始攀登百岳，對高山之美嘆服不已，身為警察深具愛國心，他每攻克1座百岳，登頂就在指示牌前擺上警察寶寶、並揮國旗拍照，留下最壯闊畫面與紀念。

桃園原民紓困 將製摺頁發送家戶

桃園市原住民人口逾7萬人，僅次花東地區，原住民市議員陳姿伶昨在議會質詢表示，不少原住民從事高勞動力工作，受疫情波及減薪、失業，向她反映紓困方案「看得到吃不到」，要求市府推出原住民紓困方案。市府原民局指出，紓困方案不分族群，為避免資訊落差，正彙整各項紓困資料，近期會發送摺頁到各族人家戶。

竹北學區劃分 家長陳情反對轉介

新竹縣竹北市成功國中學區劃分爭議已久，為了孩子就學權益，東區的里長、家長昨天到縣議會前向縣長楊文科陳情，訴求就近入學、轉介歸零、落實寄戶人口查核，楊文科說，縣府會面對並解決問題，保障住在學區的孩子，重新劃分學區維持受教品質，但請大家給縣府一點時間，會做得更好。

紓困方案原住民霧煞煞 桃市府將做懶人包摺頁

桃園市原住民人口逾7萬人，僅次花東地區，原民市議員陳姿伶今在議會質詢，有感不少原民從事製造、木工等高勞動力工作，受疫情波...

頭份表揚模範母親、懿馨媽媽 方式改變溫馨感受不變

苗栗縣頭份市公所表揚今年模範母親及懿馨媽媽，連日來由市長羅雪珠親赴獲表揚者家中贈送賀匾及禮品，希望每位模範母親及懿馨媽媽...

毒狗頻傳、流浪犬誤放新竹 苗縣邀動保人士當面檢討

苗栗縣近來發生多起家犬遭毒殺事件，也發生流浪狗結紮植入晶片回歸社區，不料卻「越界」野放到新竹市的意外，犬貓愛心人士希望爭...

防疫宅在家依賴外送餐平台 桃園4個月暴增90件消費糾紛

防疫期間民眾減少外出三餐仰賴外送，桃園市今年1月至4月送餐平台糾紛暴增至90件，其中Uber Eats、Foodpand...

影／林佳龍肯定新竹大車站計畫 林智堅期待任內動工

新竹大車站計畫可行性研究案已獲行政院核定，交通部長林佳龍今天到新竹市訪視，肯定大車站計畫是很好的典範，交通部會全力協助加...

熱門新聞

13歲孝子切草4指被截斷 縣長爺爺不捨紅了眼眶

義竹工業區大門新營客運與砂石車擦 三人受傷

每次值完班都慶幸「我還活著！」 醫院同事搞笑歡送他

敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

高雄那瑪夏水蜜桃訂單爆炸 農民急宣布：暫停接單

好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。