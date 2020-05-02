桃園親子館續封館 教玩具5月重新開放外借

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市政府暫停開放轄內14處親子館，原宣布停辦至4月底確定再延長至6月底，不過有不少家長認為，圖書教玩具外借服務應可適度開放，不該隨親子館閉館也跟著暫停服務，市長鄭文燦聽見爸媽心聲，從善如流拍板5月份恢復圖書教玩具外借服務，今天起家長已可上桃園親子服務網「教玩具借閱」區登入預借。

桃園市政府在各區建置親子館，迄今已有14處館舍，隨著新冠肺炎疫情發展，親子館加強各項防疫措施，但入館人潮持續銳減，市府也在3月份宣布自3月23日起暫停開放入館，包含教玩具外借也暫緩，此禁令實施至4月底，市府日前確定延長至6月底。

親子館封館，原本圖書教玩具外借服務也喊卡，有媽媽向鄭文燦反映，雖然疫情期間不能到親子館遊戲，但希望能恢復教玩具外界服務，方便家長陪伴孩子在家裡使用各式教玩具，且親子館人員仍照常上班，一樣能協助做好教玩具消毒，提供外借服務。

鄭文燦認同家長看法，也拍板5月份恢復圖書教玩具外借服務，各親子館近日也紛紛貼出公告，表示將於5月份恢復每周三、六的正常借閱服務，從5月起家長已可開始線上預借，並依據各館規定的指定時間讓家長現場領取及歸還，各館也提醒家長，防疫期間，入館借還教玩具之民眾請一定要配戴口罩，並配合工作人員量體溫及消毒。