母親節送火鶴（乎好）表心意 台南關廟表揚模範母親

母親節將至，台南關廟區公所上午模範母親表揚活動，而為遵照中央疫情指揮中心禁止室內百人聚會活動要求，今年的表揚改分流授獎方式進行，入場者體溫量測、消毒雙手、全程戴口罩。

區長王素珠說，表揚大會流程雖簡化，但15位獲獎媽媽們仍在家人陪伴下盛裝出席，區公所頒發匾額及禮品，以及代表「乎好」的火鶴花，「心形」的花朵正代表著我們滿滿祝福的心意，另外在地企業家祥頂實業薛文祥董事長，特別致贈每位美麗的媽媽們一人一份母親節蛋糕，最後再由家人一同上台獻花合影，留下完美的回憶。

她說，會場人員雖受控管，仍不失溫馨快樂的氛圍，表揚儀式後並以豐盛餐點宴請媽媽及眷屬，慰勞媽媽們的辛勞付出。而模範母親們的受獎照片，也將會裱框在母親節時送出，表達公所誠摯的祝福。

關廟區今年選出的模範母親如下：關廟里楊李月秀、山西里黃江珠燕、香洋里汪江金鳳、北勢里林秀鑾、新埔里林麗欽、新光里施李素鳳、五甲里郭秀蓮、東勢里賴梅雀、松腳里吳林阿蘭、花園里黃林秀珠、深坑里劉郭秀淵、布袋里黃鄭冷、南雄里黃陳素蘭、埤頭里李素月、下湖里蔡陳秀華。其中香洋里汪江金鳳獲選代表關廟區接受市政府表揚，鄰里都同感光榮，各里里長都應邀出席共襄盛舉。