大溪老街人潮僅連假首日一半 店家：人潮滿滿只是假象

五一連假第二天，桃園市大溪老街遊客數正常，交通部的1968 App及桃園市府人流警示燈號截至早上11點，皆顯示人潮安全的「綠燈」。在地商家達文西瓜藝文館老闆黃建義表示，今天可能因為天氣熱，老街人潮相較昨天連假首日少了一半以上。他也指出，大溪老街並沒有像近日媒體報導的人潮蜂擁。

黃建義表示，相較連假首日，可能因為今天天氣熱，人潮少一半以上，民眾都往高海拔的地方跑，另外，公部門實施停車場管制，停車量超過一半就禁止車輛進入，也會影響遊客造意願。

黃建義也指出，近日有媒體拍出一些老街人潮滿滿的照片，其實只是假象。他說，疫情爆發後，大溪老城區全台各地觀光區一樣冷清，遊覽車減少很多，只有少數人會來遊玩，維持一定的遊客量。僅攤販較聚集的和平路尾端，因遊客消費滯流加上道路狹窄，形成大溪老街遊客蜂擁的假象，除此之外其他地區人都很少。

也有豆花店的老闆表示，疫情還未爆發前店裡天天坐滿人人，現在座位永遠坐不滿，生意非常難做。