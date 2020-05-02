疫情衝擊快斷炊 竹縣寧園安養院急需援手

受新冠肺炎影響，各行各業業績下滑，社福機構募款金額也不理想，新竹縣的寧園安養院照顧228名失智、臥床及慢性精神疾病者，但每月光採購尿布開銷就需20萬，目前急需募款及尿布、看護墊及防疫物資等，盼外界伸出援手。

寧園安養院成立24年，是新竹縣為數不多具有失智症專區的社福機構，因應疫情防疫措施，寧園從2月開始就已暫停訪視，宣傳活動也停辦，導致捐款受影響。

院方表示，院內目前服務的228名住民中，有超過8成是政府轉介的貧困住民，僅靠政府部分補助，每位住民平均每月約須1萬5000元的募款，才能因應日常生活所需，但受到疫情衝擊，院方每月收到的捐款金額不斷減少，難以支撐營運。

每月最基本的開銷除了三餐外，還有住民所需的尿布，光是尿布費用每月就高達20萬元，因此除了募款外，也缺乏尿布、看護墊、奶粉、營養品等，且因疫情每日加強消毒，口罩、酒精等防疫物資也欠缺。

院方表示，因寧園服務對象主要以弱勢、失智失能長者為主，較不易受到社會大眾關注，更需要外界愛心關懷與協助，期待透過大家的愛心捐助，並邀請定期助養，讓長輩可以安心安養，也讓辛苦的照護服務工作者可以獲得支持與協助。