悶壞了！桃園虎頭山風景區湧烤肉、踏青人潮

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況，坐下來喝茶跟民眾聊天。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況，坐下來喝茶跟民眾聊天。記者張裕珍／攝影

今天是51勞動節連假第2天，桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，桃園市政府也在連假期間啟動人流管制與警示燈號，虎頭山早上人流約在3成左右，亮起綠色「安全」燈號，市長鄭文燦也到場訪視了解風景區現況，不少民眾看見市長都說「悶壞了」，跟著家人一起來烤肉、野餐，不少人遠從台北而來享受大自然氣息。

新冠肺炎疫情仍舊持續，桃園市政府為防止風景區人潮擁擠產生防疫破口，觀旅局透過科技防疫超前步署，不僅在9大景點架設攝影機，民眾可上網或手機APP查看9大景點即時人潮狀況，日前也率先啟用景點人潮警示燈號，可查看16處景點的人流情形。

民眾可在桃園智慧遊App或桃園觀光導覽網查詢「景點人潮警示燈號」，每早8點至傍晚5點，查看大溪老街、石門水庫、虎頭山風景區、觀音蓮花園休閒園區、觀音濱海遊憩區、竹圍漁港、永安漁港、新屋綠色廊道、月眉休閒農業園區、三坑老街、慈湖、角板山、優霞雲瀑布、小烏來風景區、羅浮、拉拉山等16處景點的人潮警示燈號。

人潮警示燈號在人流承載量最高值的50％以下顯示安全綠燈、50％至60％顯示警示黃燈、60％以上顯示管制紅燈，燈號每30分鐘更新1次，供民眾出門旅遊時參考。

鄭文燦今天早上10點到虎頭山風景特定區，實地訪視觀光人潮即時影像攝影機運作情形，景區人潮警示燈號實際操作情況及人流管制措施，鄭也逐一和造訪民眾聊天，也關心在風景區擺攤的街頭藝人生意，提醒街頭藝人可把握紓困方案向文化局提申請。

虎頭山風景區的遊戲區、烤肉區，都看見不少民眾趁著好天氣相約出遊，大家看見市長鄭文燦也到虎頭山走走，也露出開心神情向市長打招呼，鄭文燦也頻頻問大家「是不是悶壞了」，不少民眾笑說「對啊」，趁連假跟家人、好友來踏青，放風一下。

鄭文燦說，桃園市建置的景點人潮警示燈號，以紅黃綠燈號標示景區人潮狀況，遊客可快速掌握桃園16處景區人潮警示狀況，他看了一下，連假期間各景點人潮應該是還好，有三、四個景點人流會超過5成以上，觀旅局會會同交通局、警察局啟動人流與車流疏導，讓景點現況在可控制範圍。

另虎頭山風景區設有烤肉區，規畫55處採取減半開放，只有27個爐位可以預約登記，鄭文燦說，透過分流管制等各項措施，讓大家能到戶外走走，又能同時控制風景區負載，出遊不會有負擔，民眾出遊前也可先上桃園觀光導覽網查詢各項景點即時資訊。

桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況，民眾主動拿出口罩說「我們都有記得帶口罩喔！」。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況，民眾主動拿出口罩說「我們都有記得帶口罩喔！」。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況，野餐民眾熱情請市長吃東西。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況，野餐民眾熱情請市長吃東西。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市府透過即時影像與人流燈號系統，以利控管。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市府透過即時影像與人流燈號系統，以利控管。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，烤肉區減半開放。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，烤肉區減半開放。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，警方派員到場進行車流管制。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，警方派員到場進行車流管制。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況跟民眾聊天。記者張裕珍／攝影
桃園虎頭山風景區今天陸續湧現野餐、烤肉與踏青人潮，市長鄭文燦一早也造訪了解景點現況跟民眾聊天。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 連假 石門水庫

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