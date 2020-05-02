長照開放探視醫院要跟進？鄭文燦：這部分先不超前

中央流行疫情指揮中心昨宣布有條件開放長照機構探視，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議，衛生局建議因母親節將至，是否下周六、日也能開放醫院探視？鄭認為防疫仍要謹慎「這部分先不超前」，另桃園有8萬2000多名勞工，鄭也要各職業工會更積極協助申請紓困津貼，要把名額用完。

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心5月1日決定，長照機構可以在一定防疫規範下探視，但得採取包括實名制、定時定點等防疫原則，桃園已按照指示將防疫政策發到各防疫機構、護理之家，指示各機構按照SOP程序，在疫情舒緩情況下，也有一定探視規範。

另桃園市衛生局長王文彥指出，母親節將至，建議轄區內醫院下周六、日，能否在醫師同意下，開放無症狀者探病，但前提仍得遵守各防疫規定，鄭文燦認為，目前疫情仍不可鬆懈，該部分還是等中央確定後再開放，並指示衛生局「這個部分就不要超前部署」。

鄭也說，針對C級巷弄長照站、社區關懷據點，及原住民文化健康站等，這段時間因疫情避免群聚，以及照顧長者感染風險，停止主要服務，但部分據點房租水電，或保留部分照服員執行探視、送餐服務，這些工作仍可按照實際支出申請經費。

鄭表示，職業工會協助申請勞工紓困津貼3萬元，各大工會申請率達到7成，但有較小工會申請率低於5成，已請勞動局加強協助督導，務必讓桃園8萬2000多個名額盡量用完。

鄭文燦認為，因為這些投保薪資只有2萬4000元，去年報稅所得只有40萬8000元，是屬於較為弱勢的勞工族群，工會應主動打電話通知申請。