竹北學區劃分 家長陳情反對轉介

新竹縣竹北市成功國中學區劃分爭議已久，為了孩子就學權益，東區的里長、家長昨天到縣議會前向縣長楊文科陳情，訴求就近入學、轉介歸零、落實寄戶人口查核，楊文科說，縣府會面對並解決問題，保障住在學區的孩子，重新劃分學區維持受教品質，但請大家給縣府一點時間，會做得更好。

竹北3所總量管制的國中今新生報到，4日核定班級數和班級人數後，將依轉介志願序和入籍時間順序改分發至鄰近有缺額的學校，但成功、東興國中部分家長對轉介有意見。

成功國中所在的鹿場里有些學子入籍多年卻無法進入成功就讀，轉介到東興國中因入籍順序還是無法入學，為了讓孩子能在30分鐘路程內上學，家長希望成功國中增班，東興國中每班增加5名學生，並請教育處落實寄戶人口查核避免占名額。

東興國中部分家長認為，東興預計招收22班仍超額54名，因教室不足擬拆除3間專科教室，目前每名學生活動面積僅16平方公尺，低於教育部基準，若再增收學生得挪用更多專科教室，勢必影響受教品質。

教育處指出，因應109學年度超額學生數較多，班級數和班級人數將採學校最大容量核定，已到各校現勘了解教室面積及最大容納量，仍會以學校整體經營規畫、教學品質穩定與教室可用面積等整體考量。

針對成功國中學區新生爆滿，縣府8月底前將公告調整國中小學學區，規畫新建的文小一及文中六預計111學年度招生，將可舒緩總量管制學校的壓力，教育處也將通盤檢討，調整與修訂國民中小學班級數總量管制及學生入學實施要點。