大溪老街一度亮「黃燈」 民眾讚政府有在宣導

五一連假首日，陽光露臉不少民眾出門遊玩，交通部高公局推出1968APP人潮警示顯示，其中桃園市大溪老街在下午3時左右一度亮出「黃燈」，顯示目前人潮略多，志工拿起警示牌於老街主要出入口宣導民眾戴口罩及保持安全距離。

桃園市觀光旅遊局也推出16處景點人潮警示燈號，同樣由中華電信提供大數據資料，並經現場核對人潮狀況，除了有紅黃綠警示燈號外，還有實際人潮比率，再因應中央流行疫情指揮中心指引，50％以上時以黃燈進行警示，並啟動車輛一進一處、紅燈禁入，進行更有效管理。觀旅局長楊勝評日前表示，相較交通部1968APP數據同樣來自中華電信大數據，桃園版的警示燈號扣除居民且有校準，更為精準。

今天大溪老街，依據桃園市觀旅局人潮警示燈號則一直為人流安全的「綠燈」，人流最高峰時顯示已達人流最高值的40％到50％。