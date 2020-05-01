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大溪老街一度亮「黃燈」 民眾讚政府有在宣導

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
交通部高公局推出1968App人潮警示顯示，桃園市大溪老街在下午3時左右一度亮出「黃燈」，顯示目前人潮略多，志工拿起警示牌於老街主要出入口宣導民眾戴口罩。記者高宇震／攝影
交通部高公局推出1968App人潮警示顯示，桃園市大溪老街在下午3時左右一度亮出「黃燈」，顯示目前人潮略多，志工拿起警示牌於老街主要出入口宣導民眾戴口罩。記者高宇震／攝影

五一連假首日，陽光露臉不少民眾出門遊玩，交通部高公局推出1968APP人潮警示顯示，其中桃園市大溪老街在下午3時左右一度亮出「黃燈」，顯示目前人潮略多，志工拿起警示牌於老街主要出入口宣導民眾戴口罩及保持安全距離。

桃園市觀光旅遊局也推出16處景點人潮警示燈號，同樣由中華電信提供大數據資料，並經現場核對人潮狀況，除了有紅黃綠警示燈號外，還有實際人潮比率，再因應中央流行疫情指揮中心指引，50％以上時以黃燈進行警示，並啟動車輛一進一處、紅燈禁入，進行更有效管理。觀旅局長楊勝評日前表示，相較交通部1968APP數據同樣來自中華電信大數據，桃園版的警示燈號扣除居民且有校準，更為精準。

今天大溪老街，依據桃園市觀旅局人潮警示燈號則一直為人流安全的「綠燈」，人流最高峰時顯示已達人流最高值的40％到50％。

有民眾表示，平常長時間上班，今天休假想出來玩，由於大溪老街顯示黃燈，顯示人潮略多，所以一定戴上口罩，他也表示，有在路口看到宣導的志工，讚政府有在宣導。現場也有情侶用嬰兒車載著毛小孩出門透透氣，說最近真的很少出門。有賣杏仁茶的店家認為，今天的人潮數不算多，相較疫情發生前，遊客數掉了一半，另外，今天學生還在上課，也是遊客沒那麼多的原因。

志工拿起警示牌於老街主要出入口宣導民眾戴口罩及保持安全距離。記者高宇震／攝影
志工拿起警示牌於老街主要出入口宣導民眾戴口罩及保持安全距離。記者高宇震／攝影

大溪老街 疫情 口罩

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