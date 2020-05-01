紓困方案原住民霧煞煞 桃市府將做懶人包摺頁

桃園市原住民人口逾7萬人，僅次花東地區，原民市議員陳姿伶今在議會質詢，有感不少原民從事製造、木工等高勞動力工作，受疫情波及減薪、失業，也向她反映紓困方案「看得到吃不到」，要求市府正視；市府原民局指出，紓困方案不限族群，原民一樣能申請，避免資訊落差，正著手彙整各項紓困資訊，近期發送摺頁到各族人家戶。

陳姿伶說，很多原民從事高勞動力工作，因為沒有固定雇主，也未參加職業工會投保，很吃虧，她有注意到台東縣政府推出台東版原民紓困計畫，包括非自願失業勞工補助、農特產行銷推廣、原住民經濟農業輔導等10項方案，盼桃園跟進照顧原民。

鄭文燦說，原民會已針對原民族群規畫相關紓困方案，包括部落優化計畫，其他相關部會也有紓困措施，將請原民局加強宣導並落實各項紓困對策，至於自營作業者或無固定雇主勞工因疫情陷困，可申請最多3萬元的急難紓困金，符合資格皆可提出申請。

桃園市原住民族行政局原民福利科長李慧慧說，疫情紓困方案多，只要符合資格都可申請，並未排除原民，但可能因資訊落差緣故，原民不清楚也不知道哪申請，因此正在著手彙整各項紓困方案資訊與窗口，如急難紓困、安心上工或輔導就業等供參考。

市府原民局長林日龍說明，原民局將於10日前彙整各項紓困計畫資源，比照每年發放的權益手冊，將懶人包資訊摺頁寄發至各族人家戶，讓原民鄉親更了解各紓困方案。

陳姿伶今也建議疫情期間應調降社宅租金，或是給予原民補貼，鄭文燦認為，相關住屋政策的原民保障比例不斷提高，但不是只有社宅住戶才需要補助，許多民眾沒有抽到社宅名額也許更需要政府及時伸出援手，他希望照顧的網絡可以擴及更多民眾。

市府住宅發展處長莊敬權說，桃園市原民局本就有針對弱勢原民推出每月4千元租屋補助，但不可跟中央住宅補貼併領，市府暫無在疫情期間減免社宅租金的規畫，不過，若住戶有困難，住發處將從旁輔導，過去曾協助失業或急病住戶找工作、緩繳租金。