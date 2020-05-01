頭份表揚模範母親、懿馨媽媽 方式改變溫馨感受不變

苗栗縣頭份市公所表揚今年模範母親及懿馨媽媽，連日來由市長羅雪珠親赴獲表揚者家中贈送賀匾及禮品，希望每位模範母親及懿馨媽媽都能感受溫馨難忘的母親節；今年受疫情影響，市公所無法辦理集合式的公開表揚活動，改為市長親自到府祝福。

頭份市公所指出，每年市公所都舉辦模範母親表揚大會，藉以感念母恩、傳揚孝道，今年為因應新冠疫情，避免大型集會活動增加病毒傳播風險，改以到府祝賀的方式替代集會，雖然改變形式，仍祝福滿滿，溫馨不減。

今年獲選模範母親代表及懿馨媽媽楷模共30名，由各里辦公處推薦，經市公所召開評選委員會評審，選拔出28位的模範母親分別是鍾桂英、劉春蘭、陳昭妹、林桂雲、范謝秀英、范麥春櫻、謝林靜蘭、黃傅美玉、林陳瑞枝、徐劉永妹、陳金玉、顏玉珍、林卜蘭春、林黃桃妹、杜朱池、蕭翁美蘭、唐秋鸞、江榮鳳、陳彩雲、徐陳秋香、黃鍾滿妹、黎淑梅、賴達嬌、林廖幸妹、黃度妹、劉陳味春、謝碧玉及葉羅梅蘭。

市公所表示，今年模範母親代表中，最年長的是100歲的黃鍾滿妹女士，最年輕的是55歲的黎淑梅。每位模範母親都是勤儉持家、相夫教子，積極教育栽培子女，並參與社會公益事業、樂於奉獻自我，言行堪為子女楷模及地方表率。

2名懿馨媽媽楷模由各校及苗栗家扶中心推薦，分別選出蟠桃國小推薦的唐國鳳、家扶中心推薦的郭淑美。