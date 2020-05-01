定期會施政報告 竹縣長楊文科：選前政見達成率逾5成

新竹縣議會召開第19屆第3次定期會，新竹縣長楊文科在施政報告中指出，上任1年4個月以來施政藍圖「打造竹縣未來30年榮景」，包積極推動五支箭、十大交通建設等政策計畫，以及選舉時承諾的154項政見已兌現87項，達成率達56.5%。

楊文科表示，新冠肺炎疫情自1月開始延燒，縣府防疫超前部署，每周定期召開一級應變會議，跨局處整備工作，縣內居家檢疫及隔離者也從最高峰近1500名，到4月30為止無居家隔離者、居家檢疫177名。

政策「五支箭」中，「台灣知識經濟旗艦園」案已送內政部續審，「興建自有廢棄物處理設施」案也在4月11日召開公聽會，預計下周公告最優申請人，國際AI智慧園區、竹科三期、生命禮儀園區均辦理中。

在交通建設方面，包含台1線替代道路、台68銜接竹東軟橋、湖口交流道增設第二交流道、關西鎮道路系統改善、內灣地區聯外道路新闢、縣道117線連結環北路、五峰鄉縣道122線43.5k路段改善、經國橋道路改善、新埔鎮褒忠路道路拓寬、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程，都依規劃推動中。

楊文科也指出，疫情趨緩後，經濟振興非常重要，在「招商引資，產業生根」方面，縣府積極推動鳳山工業區開發案、五華工業區設置編定申請變更計畫及強化公共設施計畫、停八停車場BOT案、竹北市自強七街立體停車場BOT案、弘訊科技投資30億元興建竹北總部基地、推動地方創生等。

根據內政部資料，去年新縣淨遷入人數6250人，人口成長率12.43％，居「縣市組」之冠，平均年齡39.34歲，是全國第二年輕，除改善城鄉差距外，在人口聚集區的竹北，有雙學區制及入學優先問題，教育處也會在8月提出學區重新劃分，並儘速興建文小一及文中六。