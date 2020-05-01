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國中會考桃園2萬考生 落實防疫教育局禁止補習班發廣告

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
會考示意圖。圖／報系資料照
會考示意圖。圖／報系資料照

109年國中會考訂於5月16日、17日舉行，桃園市教育局表示，全區有2萬1801名考生，因防疫等措施將採分流入場、不開放家長陪考，改由各國中成立考生服務隊，另外考試2天也禁止補習班等業者，在考場周邊、出入口處發放文宣，以避免人潮擁擠影響考場人流順暢。

教育局表示，桃園全區今年共2萬1801名考生報名，防疫措施包括管制考場進出動線、加強消毒、全年要求考生戴口罩及量體溫，以及考場開冷氣維持前後門開啟，窗戶留10公分縫隙。

教育局說，今年會考不開放家長陪考，由各國中成立考生服務隊，並設置每校1位安全人員，協助考生訂午餐、各項服務，而會考當天規劃分區用餐，減低學生脫下口罩時飛沫傳染風險，並在5月4日在陽明高中舉辦演練，模擬分流入場、發燒考生因應措施。

教育局也說，本次會考基於防疫考量，禁止補習班在考場周邊、入口處發放宣傳品及文宣，以避免人潮擁擠影響考生進場流暢度。

另人事處指出，桃園市府歷年都有協助考選部舉辦「專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試」，今年因疫情延至5月9日、10日在台北等12考區舉辦，桃園考場為「桃園國中」、「青溪國中」，2校共117間試場，預計有2850應考。

人事處表示，相關考試防疫措施包括，居家檢疫、居家隔離，自主健康管理被限制外出者，均不得應考，進考場需戴口罩、量體溫，手部消毒並禁止陪考。

教育局 會考 口罩

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