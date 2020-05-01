防疫宅在家依賴外送餐平台 桃園4個月暴增90件消費糾紛

防疫期間民眾減少外出三餐仰賴外送，桃園市今年1月至4月送餐平台糾紛暴增至90件，其中Uber Eats、Foodpanda2家業者，消費糾紛各占7件、83件，桃園市法務局分析是業者和餐飲店家簽約門檻、回應消費者積極度不同導致，市長鄭文燦表示，已經消保官彙整糾紛類型，要從根本改善。

桃園市法務局長周春櫻說，今年1至4月防疫期間總共受理消費爭議案件2883件，相較去年同期增加1065件，其中受疫情影響取消旅遊行程者300件，比去年同期增加260件，關於機票改票、退票糾紛有400件，比去年同期增加330件，比較特別的是送餐平台爭議總共有90件，去年同期僅有2件。

周表示，明顯是因疫情影響而增加，其中Uber Eats、Foodpanda，各占7件、83件，2個消費平台爭議件數懸殊，法務局了解發現是2平台對餐飲業者簽約門檻不同，Uber Eats相對Foodpanda簽約門檻高，相對爭議案件少，而Uber Eats也比較積極回應消費者需求。

周指出，送餐平台消費糾紛明顯增加，行政院消保處昨也特別召集全國消保業務單位，針對送餐平台的協商會議，消保處也請2平台研議如何減少消費爭議。

鄭文燦說，宅經濟興起外送平台成為消費主力，衍生相關糾紛增加，中央有邀集業者希望有定型化契約解決糾紛，已經請法務局消保官特別彙整消費糾紛類型，也要求業者把容易發生的糾紛從根本上改善。