影／林佳龍肯定新竹大車站計畫 林智堅期待任內動工

新竹大車站計畫可行性研究案已獲行政院核定，交通部長林佳龍今天到新竹市訪視，肯定大車站計畫是很好的典範，交通部會全力協助加速推動。市長林智堅說，跨站平台規畫有別於其他縣市的高架或地下化，不僅平衡前後站發展，也成為自有財源與人口規模較小的城市建設新選擇，期盼能在任內動工。

林佳龍說，大車站計畫接著展開綜合規畫，未來大車站計畫將開發前後場站，保存歷史文化並均衡都市發展，跨站平台有別於高架或低架化，是鐵路建設另一種選擇，能讓這座百年車站四通八達、暢行無阻，創造多贏，一定能讓大車站成為竹市核心，他十分肯定與期待。

林智堅說，新竹車站1913年啟用至今，每天4萬人次進出，是西部幹線重要車站，鐵路將城市一切為二，造成前後站發展失衡，大車站平台可以縫合都市紋理，考量竹市自有財源與使用人口相對較少，跨站平台更符合經濟效益，是低成本、高效益的交通建設，可供其他規模相似的城市參考。

他說，大車站將以1座百年古蹟，打造2座南北公園，整合輕軌、火車、轉運站3個車站，將跨站平台四周連結，並整合周邊5處開發區，秉持人本友善與低成本、高效益方式串聯新竹前後站的重要樞紐，工程總經費約65.3億元，將加速推動，期待任內順利動工。