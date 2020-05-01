竹北學區學生超額 家長陳情盼解決轉介問題

竹縣竹北市3所總量管制國中明天新生報到，家長因超額新生轉介問題今天陳情。縣長楊文科表示，待4日核定班級數和班級人數，超額生按轉介志願、入籍時間順序，改發鄰近有缺額學校。

今天有不少家長、里長、議員到新竹縣議會陳情，表達「就近入學、轉介歸零、落實寄戶人口查核」訴求，楊文科表示，縣府將解決問題，保障真正住在學區內孩子，重新劃分學區，維持學生受教品質。

縣議員連郁婷表示，在總量管制國中包含有仁愛、東興與成功，登記人數遠比預定招生人數多，上百名學生將面臨轉介問題。

教育處表示，因應109學年度超額學生數較多，統計上月18日學區內新生實際報到人數為1990人，初估超額新生達472人。因此，班級數和班級人數將採學校可容納最大量核定。

教育處表示，第二順位學生部分，將就近轉介到六家國中與博愛國中（非總量管制學校）為主，而竹北國中與鳳岡國中為輔。針對轉介學生，縣府將以通學公車協助，提升孩子就學便利。

另外，今年度管制國中新生入學相關程序完成後，教育處將對所有業務和程序通盤總檢討，調整與修訂新竹縣國民中小學班級數總量管制暨學生入學實施要點，並進行學校興建評估的相關程序。