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五一連假首日 桃園虎頭山一度出現警示燈號

中央社 / 桃園1日電

因應武漢肺炎疫情，避免群聚風險，桃園市推出「景點人潮警示燈號」，提示所在的人潮密度，而虎頭山今天出現「警示」燈號，角板山則出現「管制」燈號，也提醒民眾注意社交安全距離。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，桃園市政府首創全台設「景點人潮警示燈號」，針對拉拉山、石門水庫、大溪老街、虎頭山風景區等16個熱門景點建置即時影像系統，可透過攝影機掌握景點人潮，避免人潮過多。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評今天接受中央社記者訪問時表示，桃園16處景點人潮警示燈號系統是運用大數據分析，透過簡單、清晰、容易辨識的燈號，人潮密度50%以下標示為綠燈、50%到60%為黃燈、60%以上為紅燈。市府以大約1年時間進行系統建置作業，並經過反覆調校，確保更新資訊正確無誤。

楊勝評說，面對五一連假，市府對於風景區警示系統非常有信心，燈號系統最主要的意義在於有效管理，讓民眾即時參考，如果有燈號改變情形，現場管理人員也會啟動管制機制，讓民眾可以搭配燈號判斷是否入場。

觀光旅遊局表示，虎頭山出現「警示」燈號，角板山出現「管制」燈號，因為這兩處景點區域規模比較小，而且戶外觀景台與逛街區域比較集中，因此才出現燈號改變，提醒民眾注意社交安全距離，市府人員已經加強人員的勸導。

觀光旅遊局也表示，桃園市多處景點屬於比較開放型區域，包括拉拉山、觀音、新屋海邊，即使人潮聚集也比較不會出現燈號，反觀以「街道」為主的景點，包括大溪老街、角板山商圈，比較容易出現遊客密度較高的狀況，提醒民眾注意社交安全距離。

大溪老街 角板山 社交

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