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新竹市大車站計畫 林佳龍讚高CP值交通建設

中央社 / 新竹市1日電

交通部長林佳龍今天到新竹市視察「新竹大車站計畫」時表示，非常期待這項計畫的發展模式，稱讚是「高CP值的交通建設」，未來交通部會全力協助計畫加速進行。

林佳龍致詞表示，目前新竹大車站計畫獲行政院同意通過可行性研究，展開綜合規劃，這個計畫是很好的示範，一定能讓大車站成為竹市核心。

林佳龍說，每個都市的交通建設規劃都不同，建設要為城市需求量身訂做，才能保存文化歷史與發展，鐵路不一定只有高架或地下化，大平台也是很好的選項，能四通八達暢行無阻，是高CP值的交通建設，讓他相當期待。

新竹市長林智堅致詞表示，鐵路將城市一切為二造成城市發展前後站失衡，但大車站平台可以縫合城市紋理。

林智堅指出，新竹大車站計畫能平衡前後站發展，也將成為自有財源與人口規模相對小的城市建設典範，他感謝交通部支持，在今年通過可行性評估。

新竹市政府都市發展處提供新聞資料表示，大車站計畫除可提升車站服務能量與品質，更可提供友善安全人行空間、增加都市中心開放空間，未來將持續與台鐵局、鐵道局攜手推進計畫，讓新竹大車站計畫早日落實。

新竹 林佳龍 林智堅

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