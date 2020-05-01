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積極爭取閣揆？ 鄭文燦：我沒那麼沉不住氣

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦施政滿意度高，過去屢被點名將接任閣揆，市議員李光達今天早上在議會質詢，也問鄭文燦是否有積極意願爭取閣揆職務？鄭文燦說，政治人不該預設太多劇本，他也讚許蘇貞昌院長施政讓人民有感、國家進步，「應該會在520總統連任之後，由蘇內閣會繼續領導行政部門往前走」。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦施政滿意度高，過去屢被點名將接任閣揆，市議員李光達今天早上在議會質詢，也問鄭文燦是否有積極意願爭取閣揆職務？鄭文燦說，政治人不該預設太多劇本，他也讚許蘇貞昌院長施政讓人民有感、國家進步，「應該會在520總統連任之後，由蘇內閣會繼續領導行政部門往前走」。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦施政滿意度高，過去屢被點名將接任閣揆，市議員李光達今天早上在議會質詢，也問及鄭文燦是否有積極意願爭取閣揆職務？鄭文燦說，這是模擬題通常不會回答，政治人不該預設太多劇本，自己也沒有那麼沉不住氣，他也話鋒一轉讚許蘇貞昌院長施政讓人民有感、國家進步，「應該會在520總統連任之後，由蘇內閣會繼續領導行政部門往前走」。

不過李光達追問「老將也會老矣，總要有人承擔」，鄭文燦笑說，老有老的好地方，但對資深者也不要否定，蘇貞昌執政風格是衝衝衝，衛福部長陳時中性格沈穩、判斷精準，都值得肯定。

但李光達仍認為，鄭文燦做事認真努力，「不見得你說不要就不一定不要，中央需要你的話還是要去」，鄭文燦聽了回應，自己沒這麼沉不住氣，因為這是模擬題，所以他一般不會回答。

李光達不死心，表示鄭任期過半，未來若真的需要，代理人選的話是副市長游和李，或已經表態要參選下一屆的前航空城董事長黃適卓，人選還有坊間流傳的公平會副主委彭紹瑾、立法委員鄭運鵬，或桃園的子弟羅文嘉。

鄭文燦說，「我都沒想過」，還反問李光達「我還在當市長，你就在問代理市長」。現階段對桃園來說，航空城計畫剛剛通過，市府決定成立航空城工程處，希望能夠在明年初能夠啟動區段徵收的工程發包，這半年能把地上物查估的工作做好，但不能否認，桃園轉型不只要市府努力，仍需要中央充分支持。

鄭文燦說，將來的一個合格的市長，必須要具備接地氣、要有包容心，要能照顧市民的需求，也要有前瞻的遠見，更要有良好的執行力，這些條件是要讓人民來打分數的，現在是民主的時代，沒有辦法由現任者來指定接班人，需要經過黨內的民主程序、要經過大選的投票。

鄭文燦說，現在人選多，代表桃園市長很重要，代表桃園市長是一個帶領桃園進步的火車頭，「我覺得有很多人有意願或表態這不是壞事」，他也沒有必要在這個階段去做評論，如果將來每個政黨都能夠推出最好的人選，如果說國民黨推舉邱奕勝議長，民進黨推舉某某人，那這個也是一個很好的一個民主的示範。

「對我來講，每一步都要把它做好，選舉寫下驚嘆號，我們更要執政寫下驚嘆號，這才是成功」，鄭文燦說，他第一屆任期一步一腳印，第二屆一樣要勤奮如故，這才是他的風格，行政團隊也是政治味少一點、做事的精神多一點。

鄭文燦 航空城 蘇貞昌

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