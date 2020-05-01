銅鑼鄉長補選號次 抽籤結果出爐
苗栗縣銅鑼鄉長補選今天上午在中平集會所進行候選人號次抽籤，3名參選者抽中的號次分別是1號古素馨、2號謝昌年、3號劉彥村，5月5日將公告候選人名單、5月6日至5月15日共10天候選人競選活動，5月16日舉行投票。
這次鄉長補選，3名參選者都志在必得，預料有一番激戰；其中，古素馨是遭解職鄉長李瑞廷的妻子，這次「代夫出征」爭取完成丈夫當初競選政見及對選民的承諾；謝昌年前年底銅鑼鄉長選舉與李瑞廷對決，此次捲土重來；另一名參選人劉彥村是年僅33歲的新人劉彥村，他期盼為家鄉銅鑼帶來新的發展。
5月16日 (周六)投票時間上午8時至下午4時舉行投票、5月22日公告當選人名單、5月27日前頒發當選證書。
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