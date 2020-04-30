工藝職人開課 苗栗專屬品牌引領地方創新

苗栗縣政府為促進青年自我能力發展，今天啟動109年百工職人創客工作坊，將邀集15名工藝師交流、授課，並發布苗栗在地職人品牌「苗栗P+」，盼為地方注入更多創新動能。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天在縣府一樓大廳舉辦「109年度青年新創客百工職人創客工作坊計畫」記者會，縣長徐耀昌與多名縣議員、工藝職人共同揭開代表苗栗職人精神專屬品牌「苗栗P+」，並宣布3大主題工作坊自6月起正式開課。

勞青處長彭德俊指出，縣府自106年起推動百工職人創客工作坊，培植在地青年多元技能發展，今年邀集15名職人工藝師，開設客庄文化、服務思維、工藝美學3大主題工作坊，規劃9項課程，預計提供405個名額，即日起開放報名。

彭德俊說，繼去年推出專屬苗栗青年的「菁」品牌後，今年再針對苗栗在地職人打造專屬品牌「苗栗P+」，盼透過職人帶領，與青年間的相互交流、學習，為苗栗注入更多創新動能。

參與這次工作坊計畫的「喜妹娜哇稻草藝品館」，目前是台灣僅存純手工編製「注連繩」且外銷日本的稻草編織企業，第3代負責人、工藝師蔡佩汶指出，日本多數家戶在新年期間，都會懸掛這種以尚未結穗稻草為原料編織的「注連繩」，用以迎新、祈福、開運、趨吉避凶，產品除外銷日本，也有不少台灣花藝師搭配乾燥花等多元素材加以運用裝飾。

蔡佩汶說，這種產業仰賴家庭代工，但往往面臨人才流失、技藝斷層等瓶頸，因此她接手後轉型為觀光工廠，推出手作體驗DIY課程，並期盼藉由縣府開辦職人工作坊加以擴大推廣，延續這項傳統文化技藝。