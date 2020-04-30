桃市公立及非營利幼兒園招生 第2階段明天開放報名

桃園市109學年度公立及非營利幼兒園招生首度開放網路報名，第一階段225園、7082個名額，其中88園登記額滿抽籤，總錄取率84%，已使用近5成名額，第二階段開放2歲專班及3足歲以上至入國小學齡前的幼兒報名，將於明天勞動節（5月1日）至5月2日中午受理報名，共計157園開缺，預計可再招收2746名幼生。

桃園市教育局指出，第一階段總計225園、開放7082個名額，有5651名幼生登記報名，其中88園因登記額滿進行抽籤，最後錄取4732名幼生，錄取率為84%；第二階段則開放2歲專班及3足歲以上至入國小學齡前的幼兒報名，優先入園條件為學齡2足歲及3足歲的法定需要協助幼兒，登記人數若超過預定名額，將採電腦抽籤方式決定。

桃園市今年增加公共化18園63班共1750個名額，公共化總名額1萬8824名，教育局持續增設2歲專班，包括西門國小附幼、東門國小附幼、迴龍國中小附幼、中壢高鐵幼兒園大崙分班、草漯非營利、建國非營利、六二非營利、過嶺非營利、永福非營利、光峰非營利及凌雲非營利等11園，109學年度增加12班176名額，共收24班384個名額。

市府教育局指出，5歲幼兒錄取率近100%，4歲錄取率可提升到80%，桃園市下一波盤整學校、公有空間或新建幼兒園，會朝增加幼幼班及小班量體為努力方向，希望能讓2到5歲幼兒的平均就學率達到70%以上。

「桃園市公立及非營利幼兒園招生網」提供查詢招生資訊、即時瀏覽報名、錄取情形及網路報名等功能，桃園市教育局歡迎家長多加利用。