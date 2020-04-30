業績受衝擊仍出資抗疫情 台灣房屋、十里香捐防疫物資

新冠肺炎持續，政府推動防疫政策之餘，民間企業也發揮力量，台灣房屋、十里香私房料理，今各別捐贈3000個口罩套、60公升次氯酸水給桃園市政府，市長鄭文燦在下午防疫會議代表受贈。

鄭表示，台灣房屋捐的口罩套將配發學校使用，另也感謝十里香身為餐飲業受疫情衝擊，仍熱心公益。

台灣房屋首席總經理彭培業說，桃園市身為國門之都，也是全台最大產業聚落，人口成長快速，為了提高市民互動安全，致贈3000個抗菌口罩套給桃園市府，讓市民在防疫期間獲得更好的保護。

彭也說，除捐贈口罩套，也贈閱100份聯合報，擴增在桃園市府目前無供報章的局處機關，希望讓洽公民眾隨時能掌握政府相關建設與防疫資訊。