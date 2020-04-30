急難紓困發放卡關 鄭文燦：從寬認定、加速辦理

新冠肺炎疫情造成民眾生活陷困，桃園市政府配合中央政策擴大紓困範圍，公所連日來受理急難紓困方案，但由於民眾因疫情陷困的樣態太多，第一線人員認定無所適從，也造成急難紓困金發放卡關，桃園等縣市迄今仍無核發紓困金案件，市長鄭文燦說，衛福部昨開會訂了認定表，他已指示各公所以最速件受理申請，盡量從寬認定。

桃園市社會局指出，因應疫情紓困，衛福部增撥給桃園的急難紓困款項共1600萬元，若民眾符合3項資格，包括原有工作因疫情請假或無法從事工作，致家庭生計受困、未加入公、軍、勞、農、漁等社會保險、家戶現有存款加收入未達每人每月最低生活費1.5倍、2萬2922元以下者，可向居住所在地公所提出急難紓困申請，可領1至3萬元。

由於連日來到各公所洽詢、申請民眾不少，第一線社會課人員受諮詢的樣態繁多，與過往急難紓困的模式大不相同，有的人從事網拍工作，可能是運用臉書、LINE接單，或為流動攤販沒有確切薪資證明等，公所人員難認定，因此桃園迄今尚無核發案件。

市府社會局社會救助科指出，昨與衛福部開會討論，表達第一線公所人員在受理案件上遇到困難，衛福部說明符合資格者只要提出證明即可，包括檢附停業證明、到班證明（打卡、班表、薪資單、員工證、匯款紀錄或其他足以證明之文件）、非自願離職證明、進出貨單，報稅證明或其他足以證明之文件，社會局將向公所傳達相關指引。

桃園市社會局指出，如民眾不符中央急難紓困申請條件，如超過每月最低生活費1.5倍，但若生活遭遇變故陷困，如：死亡無力殮葬、意外傷害、罹患重病、失業…等，仍可向各區公所申請急難救助。如對急難紓困有疑問，可洽居住地區公所社會課或社會局社會救助科03-3322101分機6402-6407。