愛心滿苗栗 挺醫護、消防及苗栗市公所抗疫

全國最年長的開業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所老醫師謝春梅昨晚在家中辭世，享壽99歲，約在半個月前老醫師因身體不適住院，情況一度好轉，但後來又惡化，由家屬接回；謝老醫師行醫70多年，住院前仍看診不輟，懸壺濟世的精神永垂不朽。

2020-04-30 14:38