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打卡5熱點暗藏殺機 怎樣避疫當網美又保命？

愛心滿苗栗 挺醫護、消防及苗栗市公所抗疫

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
佛光山宏法社今天捐贈600份佛誕餐給頭份市為恭紀念醫院醫護人員，為他們加油打氣。圖／為恭紀念醫院提供
佛光山宏法社今天捐贈600份佛誕餐給頭份市為恭紀念醫院醫護人員，為他們加油打氣。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗今天愛心滿滿。財團法人佛光山社會福利基金會、佛光山宏法社及國際佛光會頭份區督導委員會暨各分會啟動「i眼護眼」為偏鄉及清寒學童配鏡計畫，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人代表接受捐贈，並頒發感謝狀，也期望孩子內心也能得到光明。

佛光山宏法社如宗法師表示，宏法社在農曆四月初八佛誕日，除了i眼護眼助偏鄉學童活動，還設有浴佛池開放信眾來寺浴佛慶佛誕，也結合蔬食A計畫，廣邀民眾參與連署響應，並提供免費早、中、晚餐，期望藉由「浴佛淨心、慈心素食」，以實際環保與心保行動，與民眾共慶佛誕。

另宏法社感謝頭份市為恭紀念醫院醫護人員新冠肺炎防疫期間肩負重擔，守護民眾健康，宏法社捐贈600份佛誕餐，為前線醫護人員加油打氣。

苗栗縣政府消防局今天舉辦晉陞小隊長授階，及防疫噴霧器捐贈儀式。苗栗縣義勇消防總隊副隊長謝洋次捐贈防疫電動噴霧20組給消防局，苗栗縣長徐耀昌、消防局長徐新淵代表接受，並頒贈感謝狀。

此外，苗栗縣竹南鎮鈺林生技醫藥公司董事長林泉宗身為苗栗人，在地企業回饋捐贈防護口罩給學生，今天由苗栗市長邱鎮軍代表接受， 2萬5000片兒童用防護口罩將分送苗栗市8所國小約5000名學童，每人5片口罩。

苗栗縣義勇消防總隊副隊長謝洋次（左二）捐贈防疫電動噴霧20組給消防局，苗栗縣長徐耀昌（左三）等人代表接受。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣義勇消防總隊副隊長謝洋次（左二）捐贈防疫電動噴霧20組給消防局，苗栗縣長徐耀昌（左三）等人代表接受。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南鎮鈺林生技醫藥公司董事長林泉宗（左）今天捐贈2萬5000片口罩，苗栗市長邱鎮軍代表接受。圖／苗栗市公所提供
苗栗縣竹南鎮鈺林生技醫藥公司董事長林泉宗（左）今天捐贈2萬5000片口罩，苗栗市長邱鎮軍代表接受。圖／苗栗市公所提供

苗栗縣 佛光山 口罩

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