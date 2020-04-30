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肺炎鏈球菌疫苗 苗縣限量放寬長者免費施打

中央社 / 苗栗縣29日電

近2年肺炎高居國人10大死因第3位，中央目前提供75歲以上老人免費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗，苗栗縣政府自籌經費採購1萬4千餘劑疫苗，今起放寬供65歲以上長者免費施打。

苗栗縣衛生局指出，肺炎已連續2年擠下心血管疾病，高居國人10大死因第3位，接種肺炎鏈球菌疫苗（PPV）是最有效的預防方式，苗栗縣老年人口多，且今年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，縣府以專案計畫編列新台幣近859萬元經費，採購1萬4315劑肺炎鏈球菌疫苗，提升銀髮長者免疫力。

衛生局表示，目前中央衛福部免費提供75歲以上長者接種1劑肺炎鏈球菌疫苗，縣府採購的1萬4千餘劑疫苗將放寬對象，今天起提供給縣內滿65歲以上、且未曾接種過該疫苗的長者免費施打，因數量有限，接種作業至疫苗用罄為止。

衛生局今天在縣府2樓會議室舉辦記者會說明，並為5名長者示範施打疫苗。苗栗縣長徐耀昌表示，武漢肺炎疫情延燒全球，台灣各界努力防疫這幾天零確診，但仍不能掉以輕心，除做好個人衛生及防疫措施外，呼籲符合施打條件的「高風險族群」長者，持身分證及健保卡前往18鄉鎮衛生所接種肺炎鏈球菌疫苗，提早獲得保護力。

衛生局長張蕊仙指出，肺炎鏈球菌常潛伏在人類鼻腔內，可透過飛沫傳播，一旦感冒或免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、敗血症、腦膜炎等；肺炎鏈球菌疫苗四季均可施打，是一種相當安全的不活化疫苗，只要沒有發燒、感冒及其他感染症，且對疫苗無過敏反應即可接種，能有效預防肺炎等嚴重併發症發生。

肺炎 疫苗 衛生局

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