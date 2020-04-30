Uber Eats贈150元餐點 桃園800名藥師還能免運費

為感謝醫護人員防疫期間辛勞，桃園市政府經發局和Uber Eats、桃園市藥師公會合作，由Uber Eats提供150元額度餐點給全市800名藥師，並由市府加碼提供至6月30日限期免運費；桃園市長鄭文燦說，防疫期間藥師忙碌無暇外出，外送能提供更多元美食，市府也鼓勵餐飲業者數位轉型。

經發局指出，防疫期間藥師成為服務民眾的第一線，除了原有工作，還得每天早上發口罩、下午包口罩，協助發號碼牌及維持秩序等，工作時間冗長、工作量也大增，身心承受極大壓力。

市府先前和Uber Eats合作，從「Eats 挺你」支援台灣計畫「Eats暖心優食專案」的2萬5000份免費餐點中，撥出部分資源給桃園市800名藥師，每人享有150元餐點免費額度，另市府加碼提供800組免運費優惠序號，即日起至6月30日，藥師可享150元餐點折扣，且由市府負擔運費。

Uber Eats台灣總經理李佳穎說，了解疫情期間消費者、餐飲業更加依賴外送平台，所以2月就開始全面部署，從防疫措施、餐廳紓困及廣宣資源，及無接觸送餐體驗，也希望能落實良好企業公民責任。

桃園市藥師公會理事長謝志忠表示，口罩實名制3.0上線後，民眾只要攜帶健保卡就可直接在超商預購口罩，新機制讓藥師終於能逐步退場，也感謝市府、業者的愛心，讓藥師付出努力之餘也受到各界支持與努力。