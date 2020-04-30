新北強化路口淨空 擴大科技執法打通交通點線面
為改善國道一號銜接林口區八德路幹道沿線路段交通，新北市警局自去年8月設置路口淨空科技執法設備，陸續建置6組智慧攝影機及4支固定式闖紅燈照相取締設備，路口違規降低五成，改善情況明顯。
新北交大為將原單「點」模式的路口淨空取締，強化為以國道1號接八德路幹道沿「線」運行順暢為考量，更透過與桃園市政府及高速公路局相關主管單位區域整合，擴大建置科技執法設備並於今年6月起正式執法，期盼達到林口及桃園龜山區域「面」的運輸供給管理與車輛通行更加順暢。
新北交大指出，去年8月首創於國道一號南下林口41A交流道設置路口淨空科技執法設備，整體路口違規量降低50%，路口交通紓解率也提升10%，在41A交流道取得良好成效後，觀察發現八德路幹道交叉路口，發現仍有左轉車輛集中在文化一路與八德路口，探究原因為41B交流道出口及文化北路與八德路口的車輛未保持路口淨空，違規情形嚴重，致用路人使用意願不高，導致八德路沿線道路及路口設計容量無法完整運用。
為改善國道一號林口南下2處交流道出口周邊整體交通狀況，在新北市議員蔡淑君協助爭取經費下，今年擴大建置路口淨空科技執法設備，相關設備已安裝完成並進行測試中，預定6月正式開始執法，同時桃園市政府亦有規畫龜山地區路口淨空科技執法設備建置，期能北桃共同努力，改善林口及龜山地區交通安全與行車秩序。
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