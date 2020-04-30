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桃園「即時上工」已派遣201人 鄭文燦再爭提高工時

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
安心即時上工計畫申請資格放寬，桃園市政府統計，經審核600人符合資格，其中201人已經上工。記者張裕珍／攝影
安心即時上工計畫申請資格放寬，桃園市政府統計，經審核600人符合資格，其中201人已經上工。記者張裕珍／攝影

安心即時上工計畫申請資格放寬，桃園市政府統計，第1波盤點職缺1112人，經審核600人符合資格，合格率已大幅提升，其中201人已經上工，另向中央爭取增加第2波名額，市長鄭文燦也請各局處多盤點提報需求職缺，至於此方案工作時數上限80小時，鄭也表示將向勞動部反映提高時數，「放寬一點、人多一點是桃園的目標！」

市議員楊家俍今天質詢提到，部分公司沒有主動通報減班休息，造成勞工無法申請安心就業方案的薪資補助，有勞工向他陳情，公司設在台北，向北市勞動局反映被減班休息，勞動局卻回應公司沒通報無法補助，桃園市勞動局長陳靜航說，部分公司未通報影響勞工權益，市府會主動輔導，迄今已協助輔導59家業者完成通報。

陳靜航說，針對遭資遣者，市府就業服務處會輔導求職轉業，若為減班休息等縮短工時者，若設籍桃園者，就可來申請桃園的安心即時上工計畫，在桃市府等單位爭取之下，中央共核定1112個名額，申請資格也已大幅放寬。

桃園市就業服務處長劉玉儀說，此計畫13日開放受理，由於27日申請資格放寬，市府已有逐一通知先前不符資格者再來申請，迄今已完成受理868人，其中符合資格者600人，201人派工、344人仍在面試，剩下65人因故沒有報到或有其他工作而未上工。

鄭文燦也發現，中央給桃園安心即時上工計畫名額一千多人，經費都由中央負擔，但各局處提報的職缺名額不如想像多，近日就在防疫會議上點出此事，跟台下局處首長說「是原本就很多人了嗎？不然以後不要再來跟我要人」，要求各局處盡量提報，以利安排工作。

就業服務處指出，勞動部已經確定會再核撥第2波安心即時上工名額，也預計會有千人規模，昨天已經發函給各局處盤點需求，請各單位在5月7日前回報，至於民眾則可到桃園、中壢就業中心，以及各區公所的12個就業服務台申請登記，後續將推介符合資格的市民至市府機關用人單位，由用人單位通知錄用及上工。

市議員楊家俍今天質詢關心勞工受疫情衝擊的各項紓困補助方案。圖／桃園市議會提供
市議員楊家俍今天質詢關心勞工受疫情衝擊的各項紓困補助方案。圖／桃園市議會提供

勞動部 鄭文燦

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