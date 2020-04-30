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「苗栗P+」看見苗栗工藝之美 注入創新動能

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣「109年度青年新創客百工職人創客工作坊計畫」職能工藝師蔡佩汶，不吝於分享注連繩文化及技藝。記者范榮達／攝影
苗栗縣「109年度青年新創客百工職人創客工作坊計畫」職能工藝師蔡佩汶，不吝於分享注連繩文化及技藝。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今天啟動「109年度青年新創客百工職人創客工作坊計畫」，15名職能工藝師將透過工作坊教學相長，增加青年多元發展及創業思維，同時並發布苗栗在地職人品牌「苗栗P+」，注入創新動能，促進青年自我能力發展。

青年新創客百工職人創客工作坊計畫，開設客庄文化、服務思維，及工藝美學三大主題工作坊，規畫9個主題課程，將從6月起開課， 縣長徐耀昌、立委徐志榮太太王慧珍、縣議員鄭碧玉、余文忠、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁，及苗栗縣職業總工會理事長彭秀敏、苗栗縣產業總工會理事長賴明政等人，今天啟動計畫，並揭開苗栗專屬職人精神品牌「「苗栗P+」。

「苗栗P+」期盼透過15名職能工藝師帶領，提供405人次受訓機會，注入地方創生的引路石，工藝師蔡佩汶是公館鄉喜妹娜哇稻草藝品館第3代負責人，生產的傳統稻草編織注連繩吉祥又好看，長銷日本多年，她不吝於分享注連繩文化及技藝。

徐耀昌表示，創客工作坊計畫已經舉辦4年，1121人次在地青年的參與，串連傳統與現代、連接青年與長者，以「老幹新枝、薪火相傳」核心概念，讓更多青年朋友學習老師傅對於傳統技藝的堅持，同時讓把創意與創新反饋，相互激盪、交流，展現新風貌。

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