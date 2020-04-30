聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫不漏洞! 五一連假桃竹苗熱門景點人、車流管制
五一勞動節3天連假明天開始，連日來零確診又天氣好，預估出遊人潮多，桃竹竹苗4縣市針對熱門景點進行人流、車流管制，桃園市針對16大熱門景點採線上人流監控並以燈號警示；新竹市動物園、十八尖山等景點都採人數限制，竹縣、苗縣也針對熱門景點、商圈管制，加強防疫。
為避免五一連假出遊人潮聚集造成防疫緊張，桃園市府針對大溪老街、石門水庫等16大熱門景點採線上人流監控，以紅、黃、綠3種燈號顯示，人潮達高峰的6成就會管制車流、限制進入，可先上網 https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/AlertOfCrowds 評估是否前往，避免群聚感染風險。
新竹市府針對熱門景點人數管制，動物園達2千人即啟動入園管制，十八尖山達3千人即勸導暫緩入山，賞蟹步道同時段以125人為限，新竹漁港直銷中心1500人為上限，進入需量額溫並戴口罩，體溫超過37.5度婉拒進入。
市府指出，都城隍廟超過200人開始勸導稍緩進入，周邊小吃業者一律戴口罩，請民眾配合用餐不共食、不交談，盡量外帶取代內用；竹蓮寺也採單一出入口與體溫量測、戴口罩、消毒等防疫措施。
新竹縣府指出，北埔老街5個入口由志工為遊客量體溫、噴酒精，周遭13個停車場停車量過半時，警方會管制人流、車流，內灣、湖口商圈也一樣，竹北光明商圈則請各店家區隔座位、戴口罩並做好環境消毒，六福村主題遊樂園超過6千人暫停售票，小叮噹科學主題樂園超過2200人停止入園。
苗栗縣府指出，觀光景點、國家公園、觀光遊樂區等人潮密集公共場域都實施人流管制，雪霸國家公園汶水遊客服務中心、雪見遊憩區停車數量逾5成時禁止車輛進入；獅頭山風景區、南庄遊客中心也進行停車場、戶外及室內遊客人數總量管制或分流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言