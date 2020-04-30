防疫不漏洞! 五一連假桃竹苗熱門景點人、車流管制

五一勞動節3天連假明天開始，連日來零確診又天氣好，預估出遊人潮多，桃竹竹苗4縣市針對熱門景點進行人流、車流管制，桃園市針對16大熱門景點採線上人流監控並以燈號警示；新竹市動物園、十八尖山等景點都採人數限制，竹縣、苗縣也針對熱門景點、商圈管制，加強防疫。

為避免五一連假出遊人潮聚集造成防疫緊張，桃園市府針對大溪老街、石門水庫等16大熱門景點採線上人流監控，以紅、黃、綠3種燈號顯示，人潮達高峰的6成就會管制車流、限制進入，可先上網 https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/AlertOfCrowds 評估是否前往，避免群聚感染風險。

新竹市府針對熱門景點人數管制，動物園達2千人即啟動入園管制，十八尖山達3千人即勸導暫緩入山，賞蟹步道同時段以125人為限，新竹漁港直銷中心1500人為上限，進入需量額溫並戴口罩，體溫超過37.5度婉拒進入。

市府指出，都城隍廟超過200人開始勸導稍緩進入，周邊小吃業者一律戴口罩，請民眾配合用餐不共食、不交談，盡量外帶取代內用；竹蓮寺也採單一出入口與體溫量測、戴口罩、消毒等防疫措施。

新竹縣府指出，北埔老街5個入口由志工為遊客量體溫、噴酒精，周遭13個停車場停車量過半時，警方會管制人流、車流，內灣、湖口商圈也一樣，竹北光明商圈則請各店家區隔座位、戴口罩並做好環境消毒，六福村主題遊樂園超過6千人暫停售票，小叮噹科學主題樂園超過2200人停止入園。