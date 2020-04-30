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影／住院前一天還看診 99歲辭世醫師謝春梅典範猶存
全國最年長的執業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所老醫師謝春梅昨晚辭世，縣長徐耀昌今天中午前往致祭，向老醫師表達崇高敬意；謝老醫師以99歲高齡辭世，他在住院前一天還看診，也曾外出行政相驗，在人生最後時刻仍堅守醫師崗位，發揚他濟世濟人的理念，留給鄉親無限懷念。
徐耀昌近中午時到福基診所拈香致祭，慰問家屬，老醫師的診間日曆停留在昨晚他辭世的4月29日，他的出診提包也擺在診間桌上，一景一物都讓人感覺到老醫師一生行醫不輟、造福鄉梓的情懷和典範猶存世間。
總統蔡英文去年9月造訪謝春梅老醫師，對福基診所的老建築風格印象深刻，也提到要好好保存，未來診所要規畫為紀念館或妥善保存，有待家屬研議。
退休校長曾鴻文是謝春梅的忘年好友，一家五代都給老醫師看診；曾鴻文說，老醫師半個多月前仍堅守醫師崗位，上午在診所幫病患看診，後來還外出行政相驗，但返回後因嘔吐，家人見狀趕緊將他送往大千綜合醫院住院，期間一度身體狀況穩定，從加護病房轉至普通病房，但兩天後又惡化回到加護病房，昨天接回診所，直到晚間辭世，老人家走得十分安詳。
謝老醫師的告別式日期，家屬仍在研議，初步排定在5月中旬，但尚未定案。
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