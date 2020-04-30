尊爵飯店捐五星防疫便當 桃園敏盛醫護開心按讚

桃園市長鄭文燦近日發起「愛心防疫便當向醫護致敬」活動，尊爵大飯店也跟進響應，今天一口氣捐出350個五星餐盒給鄰近的敏盛綜合醫院，尊爵總裁簡瑞璋說，飯店以商務與航空業為主要客層，受此次疫情衝擊大，但現階段大家共體時艱，感謝政府超前部署防疫，醫護在前線作戰也很辛苦，簡單飯盒雖然價格不高，但意義非凡，表示對醫護人員的感謝心意。

愛心防疫便當向醫護致敬活動今天來到第3場，鄭文燦說，自疫情爆發以來，醫院和觀光旅遊業都受不小衝擊，醫院擔負採檢救治的責任，身心壓力極大，而飯店則因旅行活動完全停止，營收深受影響，醫院和觀光旅遊業面臨的壓力雖然性質不同，但仍互相理解、加油打氣，他也居中牽線，鼓勵飯店以行動替醫護加油打氣。

鄭文燦也提到，桃園收治確診病人90例，占全台灣確診病例2成5，敏盛綜合醫院疫情期間壓力大，收治病人與採檢數量都僅次部立桃園醫院、林口長庚醫院，但院方超前部署設置戶外篩檢站與院內分流分艙管控，站在守護桃園第一線。

尊爵大飯店以港點、鐵板燒出名，今天特別準備350個百元外賣便當，分別為左宗棠排骨、糖醋雞腿與燒肉便當3款供醫護選擇，還附上一瓶飯店自行熬製的烏梅汁，希望醫護人員都能吃飽飽，繼續守護台灣人民的健康。

簡瑞璋說，因新冠肺炎疫情影響，餐飲業實體店面衝擊大，也更體認到外送、電商、宅經濟的需求，在2月份即開始積極布局新通路，推出外送及外帶餐點如冷凍食品，此外，為向醫護致敬，尊爵即日起也推出「你抗疫、我挺你」母親節蛋糕7折優惠，醫護人員憑證即享專屬優惠。