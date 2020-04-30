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守住五一連假防疫 鄭文燦：待在家最幸福

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天表示，五一連假不能成為防疫破口，市府上緊發條，已經推出即時影響與人流警示燈號進行人車管控，也可供民眾上網查詢。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天表示，五一連假不能成為防疫破口，市府上緊發條，已經推出即時影響與人流警示燈號進行人車管控，也可供民眾上網查詢。記者張裕珍／攝影

明天即將迎接五一勞動節3天連假，各縣市政府如臨大敵，桃園市議員吳宗憲今天在議會質詢關心市府該如何因應、管控景點人潮？桃園市長鄭文燦強調，五一連假不能成為防疫破口，市府上緊發條，已經推出即時影響與人流警示燈號進行人車管控，也可提供民眾上網查詢，但他也認為其實度過五一連假最幸福方法、最安全選擇，就是待在家裡享受天倫之樂，「在家也很好 不要趴趴走」，希望平安度過五一連假挑戰。

鄭文燦說，五一連假不能成為防疫缺口，台灣經過清明連假與磐石艦群聚感染的挑戰，現在重點是如何收斂疫情，市府面臨五一連假已上緊發條，桃園在發展智慧城市方面，已經在熱門景點推出即時影像監控系統，有360度環景也可進行大數據分析。

另有人流警示燈號為綠黃紅3種燈號，人流50％至60％顯示警示「黃燈」、60％以上顯示管制「紅燈」，鄭文燦說，遊客與市民都能自行上網查看，「人太多就不要去」，若啟動警示，市府觀旅局就要聯繫警察局、交通局，進行相關管制作為。

鄭文燦說，包括在停車場或重要路口進行分流管制，一出才能一進，這套管制在先前清明連假時就有運作，大溪警分局就在大溪老街透過女警錄音廣播，藉此勸導民眾，這樣的分流效果很好，桃園這套監測警示系統，其他縣市來看過也覺得很有用。

不過市府針對景點加強管控，但鄭文燦還是認為，五一連假最幸福方法、最安全選擇 ，就是待在家裡享受天倫之樂，在家也很好，不要趴趴走，也叮囑觀旅局、交通局與警察局要通力合作，一起平安度過五一連假挑戰。

連假 鄭文燦 警察

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