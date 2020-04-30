元智大學社會責任基地啟用 推動地方資訊及國際教育

元智大學爭取大學社會責任計畫(USR 計畫)，今年通過三項計畫，獲教育部共1150 萬元補助；其中「艾妲資訊培力」和「寰宇文化領航」由學務處提案與執行。元智為永續落實社會責任，耗資打造全新「大學社會責任基地」，於昨天完工，以元智新雙語目標為核心，持續推動地方資訊教育與國際教育，與桃園十餘所中小學、社區大學合作。

學務處課外活動組長也是「寰宇文化領航」計畫主持人黃郁蘭表示，該計畫以2030雙語國家政策發展「提升國家競爭力」和「厚植國人英語力」為宗旨。透過境外生與本國生到在地中小學分享多元文化，共同推動國際教育，為孩童打開全球視野，也強化本國認同。另一項子計畫由專業英語教師組成，設計一系列的英語培力課程，提升夥伴學校教師英語能力，為2030年全英語授課做好準備。

黃郁蘭指出，該計畫曾獲桃園市青年局的青年行動家評審特別獎。除了為桃園市大園、龜山、觀音、新屋、八德、中壢、龍潭等區的十所國小客製化設計文化交流與師培課程，上個月由副校長李清庭帶領團隊，前往大園國中簽署合作備忘錄，攜手落實雙語教育。

學務長也是「艾妲資訊培力」計畫主持人的王佳煌說，艾妲計畫執行兩年，成果相當豐碩，積極協助桃園偏鄉學校永續發展資訊教育，也與青年局合作，舉辦2020艾妲小天王資訊營，教導小朋友程式設計與機器人課程。新計畫將結合社區大學，建構更寬廣的數位教育網絡，推動世代共學，協助桃園市民提昇資訊素養與科技能力。