五一連假要來了 六福村滿6千人就暫停售票

五一連假明天開始，加上連續幾天零確診，竹縣府預計有轄內可能湧入大批民眾到各大觀光景點和商圈，縣長楊文科提醒到新竹縣品嚐美食、玩樂園、逛老街的遊客，一定要戴口罩、保持社交距離，以保護自己與他人。

面對連假到來，竹縣交旅處長游志祥率同仁自昨天起前往熱門的北埔商圈等地宣導並體檢防疫作為；鄉長莊明增表示，商圈內的店家都定期消毒、配戴口罩並勤洗手，讓消費者到北埔可放心遊玩。

北埔鄉魅力商圈發展促進會理事長彭美善指出，北埔老街有南興路等5個主要入口，由商圈店家組成的志工為遊客量體溫、噴酒精，她說，當商圈周遭13個停車場停車量過半時，北埔分駐所會啟動5個管制點控制人流，並於台三線上3個路口(南興、中山、埔心街口) 管制車流，勸離旅客轉往他處遊玩。

游志祥說，竹縣除了北埔商圈，包含內灣、湖口商圈也因應防疫作人流、車流控管的規劃，以老街公有停車場停滿與否，作為管制人流及車流的依據。而竹北光明商圈是請各店家區隔座位、配戴口罩、並做好環境消毒等防疫措施。