航空城區段徵收開發 桃園市將成立專責工程處

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案昨天通過，相信今年將進入實質開發階段，市府預定成立「航空城工程處」，專責區段徵收工程推動。

鄭文燦上午列席桃園市議會第2屆第3次定期會市政總質詢前接受媒體聯訪表示，航空城歷經10年終於定案，將有第三航廈、第三跑道、產業專區、自由貿易區，也可發展附近的機場城市，讓機場與地方共存共榮，相信今年開始要進入實質開發階段，包括地上物的徵收、補償及土地分配等。

鄭文燦說，希望以居住正義為核心，讓居民的權益極大化，市府有安置街廓讓地主可選配土地興建，也有安置住宅，讓居民多元選擇，其中安置住宅多蓋的部分將轉型為社會住宅，市府也預定成立二級單位的「航空城工程處」，專責區段徵收工程推動。

內政部土地徵收審議會議在昨天通過桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案。內政部指出，各項徵收程序符合規定，各項安置計畫能保障民眾居住需求，將由桃園市政府立即辦理徵收公告作業。