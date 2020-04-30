提升閱讀素養與作文能力 聯合報攜手興儒開辦寫作班

108課綱去年正式上路，以「適性揚才、終身學習」為願景。桃園興儒補習班意識到「寫作」對於未來教育重要性，早一步與聯合報合作，將國中寫作課程獨立設課，有別於以往附屬於國文課教學，強調結合跨領域教材，培養學生掌握文章結構、用字遣詞能力，更能學以致用。

不少研究報告指出，閱讀可以改善寫作能力，但閱讀並不表示只要是文字就照單全收。興儒補習班邱老師指出，興儒透過固定時間及多元閱讀素材，提供穩定豐富的學習環境，並安排導師一對一從旁協助，即時諮詢。未來除國中寫作課程，興儒也規畫向下扎根，在國小中年級課程設計融入跨領域思維，學童能夠從小培養「閱讀素養」。

報名參與聯合報寫作班的黃同學說，從小爸爸即藉由剪報啟發他的閱讀興趣，讓他養成在面對生難字詞時，會查詢字典理解字義，並從日常應用強化記憶，在這次國中會考作文題目「最有意義的旅行」，他以結合生活經驗與平時閱讀積累及精準的文字運用，獲得亮眼成績。

邱老師認為，除了課堂上的語文教學，寒暑期能讓學童更有餘裕學習詞彙使用、敘事鋪陳，同時建議家長多抽空陪伴孩子閱讀，增加親子互動，更能有效養成閱讀習慣。