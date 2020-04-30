林智堅關心勞工紓困補貼 竹市1.5萬人申請

因應新冠肺炎，中央地方推「勞工紓困三箭」3萬元補貼、即時安心上工與最高10萬元的勞工紓困貸款，市長林智堅今到65家基層工會聯合辦公室關心紓困補貼申請情形，他說，在各職業工會協助下，超過1萬5000名勞工、近6成已提出3萬補貼申請，平均申請時間約10分鐘；擔任外送員的何兆祥也現身分享，因疫情嚴重影響生計，他從申請到紓困補貼入帳只花了兩天，有如天降甘霖。

何兆祥說，他去年加入勞動力援助人員職業工會，因車禍讓他長達半年沒收入，康復後又因疫情嚴重影響生計，透過工會的主動聯繫，他從申請到紓困補貼入帳只花了兩天，非常感謝市府與工會的積極協助。

勞工處長黃錦源指出，竹市符合本項紓困方案資格條件的申請人數，也於職業工會參加勞工保險、109年3月投保薪資為新台幣2萬4000元(含)以下，且符合107年所得未達課稅標準的勞工人數總計達2萬6346人。

目前為止，統計竹市餐飲業、木工業、營造業、廚師業、手工藝製品業及褓姆業等幾家千人以上工會，符合申請資格人數約5478人，已送件人數3210人，推估達近6成、超過1萬5000人已提出申請，僅有少數個案因所得稅超過、投保年資中斷及未注意投保級距等問題未通過審核。而大部分會員反映現金入帳即時，審核通過後平均3至7日內收到現金入帳，僅有少數因為送審方式或金融機構不符等問題影響入帳時間。