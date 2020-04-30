肺炎高居國人死因第3名 苗栗加碼為滿65歲縣民打疫苗

肺炎已連續2年高居國人十大死因第三名，但中央僅免費提供75歲以上長者接種1劑肺炎鏈球菌疫苗 (PPV)，苗栗縣政府以專案編列800多萬元經費，今天起「加碼」降低施打年齡，為65歲以上、未曾接種過疫苗的鄉親施打，盼為縣民的健康加分。

苗栗縣衛生局指出，肺炎已連續2年擠下心血管疾病，高居國人十大死因第三位，接種肺炎鏈球菌疫苗是最有效的預防方式，目前中央僅免費提供75歲以上長者接種1劑。

苗栗縣65歲以上人口到今年3月底已有9萬1283人，占總人口數的16.76%，老化人口排全國前10名，縣長徐耀昌鑑於今年新冠肺炎疫情嚴峻，為提升銀髮鄉親免疫力，預防肺炎感染產生健康危害，指示以專案計畫編列858萬9000元，採購1萬4315劑肺炎鏈球菌疫苗，今天起在全縣18鄉鎮市衛生所，提供設籍苗栗縣、年滿65歲以上、未曾接種PPV疫苗的鄉親施打，希望加強對銀髮縣民保護。

苗栗縣衛生局局長張蕊仙說，侵襲性肺炎鏈球菌感染症以5歲以下幼童、65歲以上老人為兩大高罹病率族群，肺炎鏈球菌常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，一旦感冒或免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、敗血症、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等常見疾病，目前接種疫苗是預防的最有效方法。

衛生局表示，肺炎鏈球菌疫苗四季都可施打，是一種相當安全的不活化疫苗，符合接種民眾只要沒發燒、感冒及其他感染症，且對疫苗無過敏反應即可接種，能有效預防肺炎等嚴重併發症的發生，達到更佳的保護效果；65歲以上設籍苗栗的鄉親，4月30日起可攜帶身分證及健保卡，到各鄉鎮市衛生所接種PPV疫苗，以提早獲得保護力，減少疾病危害。