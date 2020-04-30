車禍左手臂神經叢受損 小黃運將不畏困境獲選模範勞工

五一勞動節將至，新竹市府選出207名模範勞工，其中，現職計程車司機吳武松雖經歷車禍，使左手臂神經叢受損，無法抓握，又遇婚變低潮，仍積極面對人生、熱心公益，隻手撐起多采多姿的「斜槓人生」。吳曾當過水電工，還是鐵人運動健將，他說，希望以自己的經驗鼓舞身陷低潮的勞工勿失志，努力走出自己的一片天。

20年前一場車禍使吳武松左手臂神經叢受損，無法抓握、舉高伸展，幾年後又遭逢離婚衝擊，頓時陷入人生低潮。

但他並不氣餒，努力工作之餘還突破身體限制參加鐵人三項，更因緣際會接觸空氣手槍射擊，民國101、103年分別奪下新竹縣長盃射擊錦標賽冠軍、107年又拿下全國身障運動會空氣手槍射擊銅牌，並義務從竹市前往竹縣橫山鄉指導大肚國小學生射擊，讓師生十分感激。

吳武松原是名水電工，為了有更多彈性時間照顧兒女，選擇投入計程車業，至今已5年。另外，吳也擔任所屬職業工會會員代表，近來因為疫情影響計程車業，他積極提供關於政府的紓困措施諮詢，深受同業會員肯定。

勞工處長黃錦源指出，今年獲選竹市模範勞工包含職業勞工組3人、企(產)業勞工組4人、工會領袖組3人及會務人員組3人共13人，其中吳武松為職業勞工組第1名。另外，市府同時選拔工會團體模範勞工153人、模範移工20人、模範庇護員工10人及績優勞資爭議調解人11人，總計207人獲獎。

黃錦源說，企(產)業勞工組第1名為服務於中油公司竹苗營業處新竹供油服務中心的張瑞淇，擔任油罐汽車駕駛員，工作年資已逾31年，不僅工作態度負責盡職，服務績效卓越，同時長期熱心公益從事志願服務；工會領袖組第1名則為木工業職業工會理事長楊林城，擔任工會常務理事以上職務，年資長達21年，致力培育業界技術人才，培訓會員參加全國技術士技能檢定證照考試，績效良好。

另外，李雅華從事會務工作近33年，經歷女子燙髮美容、指甲彩繪美容、芳薰香植物精油、電腦工程人員及美睫眉藝造型人員等工會，因敬業樂群精神獲選會務人員組第1名。