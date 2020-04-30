國中教育會考即將登場 竹縣6大防疫措施加強5考場防疫

今年國中教育會考將於5月16、17日登場，為落實防疫工作並讓考生安全及舒適的應考，縣長楊文科表示，新竹縣考場將進行6大防疫措施，學生用餐部分，將請各國中端代訂午餐，落實防疫並提供良好應試環境。

楊文科表示，考場6大防疫措施包括全面使用紅外線熱像儀量測體溫、全面配戴口罩、管制考場動線落實防疫、加強試場與休息區通風及消毒、學校組成考生服務隊家長不陪考、發送運動飲料補充水分及體力。

教育處表示，竹苗考區今年報名人數共有1萬5589人，新竹縣考生有5600名，考場分別設置於竹北高中、義民高中、竹東高中、關西高中、湖口高中、新竹高中、新竹女中等7所高中。

會考會場提供地貼標語，協助考場動線安排，加強防疫保持社交距離，縣內的5個考場落實每日消毒，在避免影響考試流程前提下，以最高規格安排休息區，提供舒適及安全的休息環境。

學生用餐部分，將請各國中端代訂午餐，針對個別報名的考生，教育處會主動聯繫，請考場學校協助代訂便當，解決個別報名考生中午用餐的問題，並請各考場設置個別報名考生休息區，讓個別報名考生也有良好的休息環境區應試。