新竹必吃美食？ 老饕狂推「這3樣」：絕不踩雷

新竹一直有著「美食沙漠」的稱號，不少人認為當地好吃的東西少之又少，就有網友表示，日前上網搜尋新竹美食，沒想到評價排行第二高的竟是「麥當勞」，他對此好奇詢問「新竹有必吃的食物嗎」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，最近到新竹上課於是上網找好吃美食，發現有家麵店有四千多則評價，缺點是價格太貴，不過排行第二高的居然是麥當勞，有一千七百多則評價，「想問新竹到底有什麼必吃的東西啊？」

貼文一出，老饕不藏私公開在地美食，其中內圓、貢丸、鴨肉料理最受推崇，「真心推薦肉圓」、「炒鴨血、炒鴨腸、炒鴨肉炊粉」、「貢丸、肉圓真的屌打其它縣市」、「鴨香飯不錯啊！」、「肉圓跟貢丸必須吃！ 紅糟肉圓最高！」、「大推肉圓、貢丸、米粉、鴨香飯」、「新竹肉圓，我覺得比彰化的好吃」。

也有人推薦不同食物，「西大發包子讚讚」、「飛龍肉圓、石家魚丸、郭家潤餅、段純禎牛肉麵」、「黃家豬腳、何家鴨肉麵」、「城隍廟的潤餅不錯吃」、「北門炸、雙星甜不辣、豐谷油飯、朱家排骨酥麵」。