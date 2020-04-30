鄭文燦：防疫不分中央地方 連假不一定要趴趴走

桃園市長鄭文燦今天表示，防疫不分中央地方，在疫情結束前都要戒慎恐懼，把可能的破口提早封起來，市府除在五一連假實施人流減半政策，民眾也可以待在家裡享受生活樂趣。

鄭文燦上午列席桃園市議會第2屆第3次定期會市政總質詢前接受媒體聯訪，對記者詢問，依據網路平台調查六都百日防疫好評影響力，新北市長侯友宜奪下第一名，桃園市長排名第二。鄭文燦表示，六都首長都很拚，各有不同的超前部署方式，但最重要是防疫不分中央地方。

鄭文燦指出，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未結束前都要戒慎恐懼，把可能的破口提早封起來，這是最重要的。

他說，現在疫情略有趨緩，五一連假是個考驗點，市府實施了人流減半的管制政策，另外，民眾在家裡也可以享受家庭生活的樂趣，所以五一連假不一定要趴趴走。

記者又問，倒數的第五、六名分別是高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲。鄭文燦對此沒有評論，只說，每個首長都希望疫情趕快過去，地方政府也都上緊發條，「努力完成防疫的任務，相信是所有首長的責任。」