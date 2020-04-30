石門水庫薑母島淤泥上下船難自拔 立委商借浮台助民

石門水庫水位在下降，今天上午為225.59公尺，有效蓄水量（率）7181.23萬立方公尺（36.4%）水情吃緊，集水區「薑母島」碼頭露出爛泥住家必須踩爛泥否則無法直接上下船。立法委員趙正宇協調北區水資源局，日前先清理來往碼頭道路的淤泥，昨天再進一步請北水局在碼頭裝設兩組浮台，方便民眾搭船和下船。

民眾反映如果水位再下降，勢必又碰到同樣爛泥、上下船的問題，希望多加裝浮台大片淤泥，否則上下船就必須踩在爛泥「難以自拔」，老人家更不可能獨自走出泥地。不過工作人員說明，目前兩組浮夠用，多裝的話萬一水位回升水流力量增強，薑母島上多數是長者不可能拉浮台上岸，如果水繼續位下降問題重現，北水局會設法解決，因此基於安全考量，先安裝兩組台。

趙正宇表示，26日接獲陳情，就請石門水庫管理中心27日協助清開淤泥，露出混凝土道路方便居民進出，昨天幫當地大溪復興里長邱焯勳召安排開協調會，向桃園市政府體育局商借浮台，作為臨時碼頭方便居民進出，預計借用至9月底，屆時視水情再研議展延與否。