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準備儲水！ 桃園3萬戶 5月4日8時起停水11小時

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市部分地區5月4日停水影響3萬戶。記者鄭國樑／攝影
桃園市部分地區5月4日停水影響3萬戶。記者鄭國樑／攝影

桃園市自來水公司二區處表示，為辦理龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程，5月4日下周一上午8時起至晚上7時，停水11小時以便施工，停水影響戶數約3萬戶，請民眾預先儲水備用。

停水區域：龍潭、大溪都是全區，復興區三民里；平鎮區金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一二段、太平東(西)路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路239、573、659、679巷、新安里、東勢里、龍南路654、666巷、平等路（平東路至東光路）、建安里、福林里。八德區福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務電話1910，或洽詢價當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。

停水

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