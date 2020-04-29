全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

全國最年長的開業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所老醫師謝春梅今晚在家中辭世，享耆壽99歲，約在半個月前老醫師因身體不適住院，情況一度好轉，但後來情況又惡化，由家屬接回，晚間7點多辭世；謝老醫師行醫70多年，住院前仍看診不輟，懸壺濟世的精神永垂不朽。

與老醫師相交多年的公館鄉民彭鈺明晚間表示，老醫師晚間7點27分在家中辭世，先前得知老醫師住院，但防疫期間也無法前往醫院探視，他過世的消息讓人不捨。

彭鈺明說，年初他去探望老人家，老醫師告訴他最近身體不太好，「每天都在與閻羅王鬥法」，老醫師過世前身體都還算硬朗，公館國小前的5棵老茄苳今年都已百歲，他原本計畫邀請老醫師與其他4位地方耆老一起為老樹辦活動慶生，但已無法實現。

退休校長曾鴻文是謝春梅的鄰居，他一家五代都給謝春梅看病，他也是老醫師接生的，晚間聞訊後也趕到福基診所探視；曾鴻文說，老醫師前陣子因腸胃、吸入性肺炎等狀況，在4月12日住進大千醫院，但最近情況惡化，今天由家人接回診所。

曾鴻文說，老醫師晚間辭世時，福基診所響起一陣鞭炮聲，在客家人的傳統裡，有告知左鄰右舍及歡送老人家的意涵。

謝春梅行醫70多年，在99歲仍行醫不輟，人生經歷豐富，醫德更是為各界稱頌，堪稱國內醫界傳奇，多次獲獎；去年9月總統大選前，總統蔡英文由衛福部陳時中陪同，專程到福基診所探望老醫師。

日治大正11年出生的謝春梅是貧困的佃農之子，未能考高中進醫學院，高職讀了一年，第二年就沒錢註冊輟學；16歲起在公館、苗栗、新竹等地醫院、診所當實習助理，日治時期允許師徒制的醫師認證，但只能在偏遠地區開業。

謝春梅非科班出身，但在多位醫師鼓勵、栽培下，透過苦讀自學，7年後通過「台灣總督府乙種醫師考試」，這點讓謝春梅引以為傲。

除了看診長達70多年造福鄉里，他也常為在家中病故的往生者「行政相驗」，平均一個月協助行政相驗約30至40次，絕大多數相驗的亡者都比他年輕。