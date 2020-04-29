快訊

獨／瓊瑤首席玉女陳德容驚爆離婚 她證實去年8月已簽字

半個多月前還在看診！全國最年長醫師謝春梅辭世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國最年長的執業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所老醫師謝春梅晚間7點多辭世，享耆壽99歲。報系資料照
全國最年長的執業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所老醫師謝春梅晚間7點多辭世，享耆壽99歲。報系資料照

全國最年長的開業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所老醫師謝春梅今晚在家中辭世，享耆壽99歲，約在半個月前老醫師因身體不適住院，情況一度好轉，但後來情況又惡化，由家屬接回，晚間7點多辭世；謝老醫師行醫70多年，住院前仍看診不輟，懸壺濟世的精神永垂不朽。

與老醫師相交多年的公館鄉民彭鈺明晚間表示，老醫師晚間7點27分在家中辭世，先前得知老醫師住院，但防疫期間也無法前往醫院探視，他過世的消息讓人不捨。

彭鈺明說，年初他去探望老人家，老醫師告訴他最近身體不太好，「每天都在與閻羅王鬥法」，老醫師過世前身體都還算硬朗，公館國小前的5棵老茄苳今年都已百歲，他原本計畫邀請老醫師與其他4位地方耆老一起為老樹辦活動慶生，但已無法實現。

退休校長曾鴻文是謝春梅的鄰居，他一家五代都給謝春梅看病，他也是老醫師接生的，晚間聞訊後也趕到福基診所探視；曾鴻文說，老醫師前陣子因腸胃、吸入性肺炎等狀況，在4月12日住進大千醫院，但最近情況惡化，今天由家人接回診所。

曾鴻文說，老醫師晚間辭世時，福基診所響起一陣鞭炮聲，在客家人的傳統裡，有告知左鄰右舍及歡送老人家的意涵。

謝春梅行醫70多年，在99歲仍行醫不輟，人生經歷豐富，醫德更是為各界稱頌，堪稱國內醫界傳奇，多次獲獎；去年9月總統大選前，總統蔡英文由衛福部陳時中陪同，專程到福基診所探望老醫師。

日治大正11年出生的謝春梅是貧困的佃農之子，未能考高中進醫學院，高職讀了一年，第二年就沒錢註冊輟學；16歲起在公館、苗栗、新竹等地醫院、診所當實習助理，日治時期允許師徒制的醫師認證，但只能在偏遠地區開業。

謝春梅非科班出身，但在多位醫師鼓勵、栽培下，透過苦讀自學，7年後通過「台灣總督府乙種醫師考試」，這點讓謝春梅引以為傲。

除了看診長達70多年造福鄉里，他也常為在家中病故的往生者「行政相驗」，平均一個月協助行政相驗約30至40次，絕大多數相驗的亡者都比他年輕。

謝春梅年近百歲仍耳聰目明，看診時精神奕奕，他常說：「我的養生之道是出診走出來。」2017年11月，地方鄉親特別安排「春梅醫師行醫73年沐恩音樂會」，向一生守護庄頭的老醫師致敬，座無虛席，洋溢滿滿的人情味。

去年9月間總統蔡英文專程到福基診所探訪謝春梅(右)，衛福部長陳時中先到診所與他閒話家常。報系資料照
去年9月間總統蔡英文專程到福基診所探訪謝春梅(右)，衛福部長陳時中先到診所與他閒話家常。報系資料照
去年9月間總統蔡英文專程到福基診所探訪謝春梅(左三)。報系資料照
去年9月間總統蔡英文專程到福基診所探訪謝春梅(左三)。報系資料照
去年9月間總統蔡英文專程到福基診所探訪謝春梅(右一)，他與曾鴻文、彭鈺明等晚輩友人閒聊等候。報系資料照
去年9月間總統蔡英文專程到福基診所探訪謝春梅(右一)，他與曾鴻文、彭鈺明等晚輩友人閒聊等候。報系資料照

醫師 新竹 醫學院

延伸閱讀

花蓮縣府受贈眼底攝影機 供偏鄉使用檢查

南投醫院獲贈插管防護箱 背後有父親對醫師兒子的關懷

有溫度的文青風診所 療癒系空間讓看診變得好舒壓！

無醫師資格為254名病患微整型 被害人鼻子纖維化

相關新聞

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

全國最年長的開業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所老醫師謝春梅今晚在家中辭世，享耆壽99歲，約在半個月前老醫師因身體不適住院，情況...

台中太平自來水管破裂 晚間提前修復

台中市太平區太平路與太平十九街口的自來水管中午12時許破裂，造成自來水大量溢出，路面凸起，影響通行，並一度使附近6個里水...

餐飲慘外送抽趴三成五太高 鄭文燦：應降到二成五以下

受疫情影響，桃園市許多商圈餐飲業用餐人數、生意銳減，市政府今天下午邀請餐飲業代表、foodpanda及UberEats代表...

肥料實名制太擾農 桃市府建議中央盼直接折抵補助

新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民，買肥料不僅要出具土地權狀，連一包20元補...

母親節將近 楊文科親訪模範母親頒贈「母儀典範」賀匾

母親節將近，縣長楊文科從今起親自到訪13鄉鎮市獲獎模範母親家中，頒贈「母儀典範」賀匾、健康氣炸鍋、稻穗琉璃獎座與母親節蛋...

「龍鱗染」結合（火旁）龍文化 苗市公所推文創商品

客委會補助苗栗市公所2000多萬元到位，市公所5月1日將創新推「龍鱗染」體驗，打出苗栗（火旁）龍特色，結合到文創商品行銷...

航空城土地徵收通過 鄭文燦：目標8月公告都市計畫

桃園航空城計畫延宕10餘年，內政部今開桃園航空城計畫土地徵收審議會議，桃園市長鄭文燦親率8名一級主管出席，下午鄭回市府主...

五一連假 桃園智慧遊、1968雙大數據清楚最新人流資訊

桃園市觀光旅遊局上周六假日測試16個景點大數據人流統計功能，現場同時派人回報情況，進一步調校監控精準度，在最短時間內有效...

見負壓隔離病房患者焦慮不安 護理師寫暖心卡片喊話

新冠肺炎疫情延燒，許多醫護員人接到命令後，儘管害怕但仍勇往直前地支援前線。衛生福利部桃園醫院護理師徐錦珊，談起第一次照顧...

4月只剩1天！桃園監理站籲運輸業駕駛員速申請萬元補貼

交通部針對計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛祭出補貼方案，4到6月期間可領各1萬元薪資補助，桃園監理站今天指出，大桃...

今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

相隔2個多月，苗栗縣中午又發生石虎路殺意外，也是今年第5起石虎路殺事件，縣府農業處派員趕往處理，將死亡石虎個體送往動物醫...

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

苗栗縣一些單向2線道內側車道畫設左轉專用道，直行車容易誤入違規，遭投訴形同陷阱，縣政府工務處重視列管全縣48處路口，最近...

熱門新聞

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。